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Un tânăr de 26 de ani din Târgu-Neamț a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a sustras un autoturism tip taxi și a produs un accident rutier pe strada Mărășești.

Potrivit IPJ Neamț, la data de 20 noiembrie, bărbatul a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Neamț, care a dispus măsura arestării preventive.

Fapta s-a produs pe 18 noiembrie, în jurul orei 21:49, când polițiștii din Târgu-Neamț au fost sesizați prin 112 despre producerea unui eveniment rutier pe strada Mărășești.

Din verificări a reieșit că tânărul se deplasa ca pasager, împreună cu o minoră de 14 ani, într-un taxi. I-ar fi cerut șoferului să oprească în incinta unui supermarket, pentru a cumpăra produse din tutun, iar în timp ce taximetristul era plecat, profitând de faptul că autoturismul avea cheia în contact, s-ar fi urcat la volan și ar fi plecat fără încuviințarea acestuia, având-o ca pasageră pe minora de 14 ani.

Ulterior, în timp ce se deplasa pe strada Mărășești, ar fi pierdut controlul direcției și ar fi intrat în coliziune cu un stâlp din beton, un indicator rutier, mai multe bănci din lemn și colțul unui imobil. În urma impactului nu au fost înregistrate victime, ci doar pagube materiale.

După producerea accidentului, tânărul ar fi părăsit locul faptei.

Polițiștii au stabilit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Mai multe detalii aici.

Pe numele său a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul fără permis de conducere, furt în scop de folosință și distrugere. Inițial a fost reținut pentru 24 de ore, ulterior fiind arestat preventiv pentru 30 de zile.