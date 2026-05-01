A fost stabilită prima înfățișare în procesul incendiului de la ATI

Judecătoria Piatra Neamț a stabilit data primei înfățișări în procesul incendiului de la Secția ATI a Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț (amănunte aici). După finalizarea procedurii de cameră preliminară, care nu este publică, de acum la ședințe poate participa oricine. Cu excepția cazului în care una sau mai multe părți cer și obțin acordul instanței ca judecata să se facă în ședință secretă. Magistratul la care dosarul a ajuns prin repartizare aleatorie a formulat cerere de abținere, solicitare care a fost admisă pe 23 martie, astfel că s-a făcut o nouă repartizare a cauzei care va intra la judecata de fond după jumătatea verii, la aproape 6 ani de la tragedie.

Reamintim că după ce Parchetul General a anunțat o că cercetează mai mulți suspecți, inclusiv foști manageri ai SJU Piatra Neamț (amănunte aici), au fost trimise în judecată două asistente de la ATI și SJU Piatra Neamț. Cele trei părți sunt acuzate de comiterea infracțiunilor de nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru. Acesta este unul din procesele cu cele mai multe părți, în total 67, pentru că alături de cei trei acuzați mai sunt 64 de părți civile, familiile celor care și-au pierdut viața, și părțile responsabile civilmente.

Tragedia în urma căreia Secția ATI a fost distrusă în totalitate iar 9 pacienți au murit a avut loc în timpul crizei sanitare, pe 14 noiembrie 2020, în jurul orei 19:00 (amănunte aici și aici ). Au fost luate în calcul mai multe ipoteze dar ancheta a concluzionat că incendiul a pornit de la o candelă aprinsă la căpătâiul unui pacient, iar în atmosfera îmbogățită de oxigen de la ATI focul s-a extins cu repeziciune și a făcut ravagii. Deși incendiul în sine nu a durat foarte mult, efectele au fost devastatoare. Parte din pacienții aflați în stare gravă și care nu se puteau salva singuri au murit din cauza focului și a fumului, iar alții au decedat din cauza sistării oxigenului în momentul declanșării incendiului, oxigen de care erau dependenți.