Dosarul incendiului de la SJU Neamț, aproape de trimiterea în instanță
Justiţie NeamţACTUALITATEJUSTIŢIE

A fost stabilită prima înfățișare în procesul incendiului de la ATI

de Sofronia Gabi

Dosarul incendiului de la SJU Neamț, aproape de trimiterea în instanțăJudecătoria Piatra Neamț a stabilit data primei înfățișări în procesul incendiului de la Secția ATI a Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț (amănunte aici). După finalizarea procedurii de cameră preliminară, care nu este publică, de acum la ședințe poate participa oricine. Cu excepția cazului în care una sau mai multe părți cer și obțin acordul instanței ca judecata să se facă în ședință secretă. Magistratul la care dosarul a ajuns prin repartizare aleatorie a formulat cerere de abținere, solicitare care a fost admisă pe 23 martie, astfel că s-a făcut o nouă repartizare a cauzei care va intra la judecata de fond după jumătatea verii, la aproape 6 ani de la tragedie.

Reamintim că după ce Parchetul General a anunțat o că cercetează mai mulți suspecți, inclusiv foști manageri ai SJU Piatra Neamț (amănunte aici), au fost trimise în judecată două asistente de la ATI și SJU Piatra Neamț. Cele trei părți sunt acuzate de comiterea infracțiunilor de nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru. Acesta este unul din procesele cu cele mai multe părți, în total 67, pentru că alături de cei trei acuzați mai sunt 64 de părți civile, familiile celor care și-au pierdut viața, și părțile responsabile civilmente.

Tragedia în urma căreia Secția ATI a fost distrusă în totalitate iar 9 pacienți au murit a avut loc în timpul crizei sanitare, pe 14 noiembrie 2020, în jurul orei 19:00 (amănunte aici și aici ). Au fost luate în calcul mai multe ipoteze dar ancheta a concluzionat că incendiul a pornit de la o candelă aprinsă la căpătâiul unui pacient, iar în atmosfera îmbogățită de oxigen de la ATI focul s-a extins cu repeziciune și a făcut ravagii. Deși incendiul în sine nu a durat foarte mult, efectele au fost devastatoare. Parte din pacienții aflați în stare gravă și care nu se puteau salva singuri au murit din cauza focului și a fumului, iar alții au decedat din cauza sistării oxigenului în momentul declanșării incendiului, oxigen de care erau dependenți.

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Articolul următor
Tragedie la Bozieni
Tragedie la Bozieni

Ultima ora

FAPT DIVERS

Stiri fierbinti

ADMINISTRAȚIE

JUSTIŢIE

ACTUALITATE

Categorii

FAPT DIVERS

Proiectil descoperit într-o gospodărie din Lunca, Vânători- Neamț

Un gospodar din satul Lunca, comuna Vânători -Neamț, care...
Stiri fierbinti

Tragedie la Bozieni

Vineri, 1 Mai 2026, în jurul orei 09:15, în...
ADMINISTRAȚIE

Piatra- Neamț. Finanțarea nerambursabilă pentru ONG -uri crește cu 20%

În ședința Consiliului Local al municipiului Piatra- Neamț de...
JUSTIŢIE

Primarul din Zănești, Ioan Filip, așteaptă decizia instanței: controlul judiciar, în joc

Magistrații Tribunalului Neamț vor decide pe 4 mai dacă...
ACTUALITATE

1 Mai – Sărbătoarea de Armindeni

Armidenul se serba pentru odihna pământului, pentru înmulțirea turmelor...
Stiri fierbinti

ACTUALITATE

ECONOMIE

