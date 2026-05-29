A fost semnat primul contract pentru Autostrada Unirii cu bani din programul SAFE

de Sofronia Gabi

A fost semnat contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului 1 Târgu Neamț (Moțca) – Târgu Frumos al Autostrăzii Unirii, A8, Târgu Neamț – Iași – Ungheni. Acesta este cel de-al treilea  contract semnat din cele 9 contracte finanțate prin programul SAFE. Constructorul este Asocierea SA&PE Construct SRL (Lider) –Tehnostrade SRL, Spedition UMB, Euro-Asfalt. Pe traseul Târgu Neamț (Moțca) –Târgu Frumos, în lungime de 27 de kilometri vor fi construite:

  • 36 poduri și pasaje, ce însumează o lungime totală de 8,5 km
  • 4 tunele, cu o lungime totală de 1,7 km

  • 3 noduri rutiere respectiv nod rutier Moțca DN4, nod rutier Pașcani DJ208 și nod rutier Târgu Frumos DN28B
  • construirea cu prioritate a unui segment de autostradă cu o lungime de 5,5 km în termen de 12 luni pentru a asigura conexiunea între Lotul 3 Leghin – Târgu Neamț a A8 și DN2, respectiv A7 – Autostrada Moldovei Bacău-Pașcani.

Durata proiectului este de 46 luni, din care 10 luni pentru etapa de proiectare și 36 luni pentru etapa de execuție. Valoarea investiției este de 4,87 miliarde lei, fără TVA, iar sursa de finanțare este prin Programul Security Action for Europe (SAFE), finanțare aprobată de Comisia Europeană pentru infrastructură duală (civilă și militară). Compania Națională de Investiții Rutiere va emite ordinul de începere a lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.

