A fost semnat contractul pentru construirea noului Spital Județean Neamț

Președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel Harpa a anunțat astăzi, 29 aprilie, într-o conferință de presă semnarea unui contract pentru un obiectiv de importanță strategică pentru județ.

Este vorba despre „Construirea și dotarea Noului Spital Județean de Urgență Piatra Neamț”. Valoarea acestui proiect este de 1,69 de miliarde de lei, din care 1,68 de miliarde ar urma să fie asigurate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene prin Programul Național de Investiții în Infrastructura de Sănătate. „Va avea 469 de paturi: 420 pentru internare continuă și 38 internare de zi”, precizează Daniel Harpa.

Proiectul tehnic pentru acest obiectiv se află în lucru. Tot legat de acest proiect, s-a discutat despre problema drumului de acces, a rețelei de apă și canalizare și a furnizării de energie. În acest sens, președintele CJ Neamț a precizat că „avem documentația tehnică pentru drumul de acces”. Energia electrică și gazul vor fi furnizate printr-un parteneriat cu DELGAZ. Un parc fotovoltaic, aflat tot în fază de proiect, ar urma să asigure consumul de energie inclusiv pentru noul spital.

În privința rețelei de apă și canalizare, necesare și pentru noul spital, se discută despre cel de al doilea proiect important anunțat: „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț”. În ceea ce privește proiectele de apă-canal, inițial gândite prin fostul Program Operațional Infrastructură Mare (POIM), realizat în 2018 sub coordonarea actualului manager general al ApaServ SA, Vlad Angheluță, finanțarea obținută prin Programul de Dezvoltare Regională este de aproximativ 177 de milioane de euro, față de estimarea inițială de 318 milioane de euro. În aceste condiții, și numărul beneficiarilor va fi redus, primul vizat fiind municipiul Piatra-Neamț.