A fost adjudecat postul de director financiar contabil la SJU Piatra Neamț

de Sofronia Gabi

Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț are un nou director financiar contabil, concursul la care s-a înscris un singur candidat (amănunte aici) fiind încheiat pe 20 mai. Unicul doritor și-a adjudecat funcția cu 92 de puncte după ce la proba scrisă a obținut un punctaj de 92, la proiect a fost notat cu 89,75, iar la ultima probă, interviul, a fost un punctaj de 94,25. Cum a fost un singur candidat, în principiu nu are cine depune contestație, astfel că rezultatul este cel final și cel mai probabil în următoarele zile noul director financiar contabil al Spitalului de Urgență Piatra Neamț va prelua funcția.

Totuși, spre deosebire de alte concursuri de la cea mai mare unitate sanitară din Neamț unde probele au fost în zile diferite, iar calendarul a fost respectat, în acest caz pare că lucrurile au fost grăbite. În sensul în care toate cele trei probe de examen au avut loc în aceeași zi, 20 mai, dată la care a fost afișat și rezultatul final.

Conform anunțului de concurs postat pe site-ul SJU Piatra Neamț ar fi trebuit să fie respectați niște pași, astfel încât câștigătorul să fie desemnat abia pe 28 mai. Concret, pe 20 mai ar fi trebuit să aibă loc proba scrisă, iar susținerea proiectului era anunțată pentru data de 21 mai. Ultima probă, interviul, era programată abia la data de 22 mai, apoi era perioada de contestații. „La concurs a fost un singur candidat iar acesta a făcut o cerere prin care arăta că nu contestă rezultatul la proba scrisă, plus o solicitare către comisie, prin care cerea să susțină și celelalte probe. Iar comisia a aprobat susținerea tuturor probelor în aceeași zi”, a declarat Alexandru Patrașcu, managerul SJU Piatra Neamț.

Sofronia Gabi
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Bacău. Flagrant și percheziții pentru furt de combustibil – doi bărbați au fost reținuți
Urban Grup Environment SRL. Comunicat de presă privind stadiul demersurilor preliminare în vederea începerii serviciului de salubrizare de către noul operator
Urban Grup Environment SRL. Comunicat de presă privind stadiul demersurilor preliminare în vederea începerii serviciului de salubrizare de către noul operator

