A băut, apoi s-a dus cu mașina direct la Postul de Poliție și a sunat să anunțe fapta

Un bărbat în vârstă de 42 de ani din județul Neamț a făcut un apel mai puțin obișnuit la poliție. După ce a consumat băuturi alcoolice, acesta a condus până la Postul de Poliție Dobreni, apoi a sunat și a anunțat polițiștii despre „performanța sa”.

Apelul a fost primit pe 30 septembrie, la ora 18:39, de polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Gârcina. Oamenii legii l-au identificat pe bărbat, iar în momentul verificării acesta emana halenă alcoolică. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 1,13 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

În aceeași seară, polițiștii din Târgu Neamț au mai depistat doi șoferi aflați în situații similare. Un bărbat de 41 de ani a fost oprit în Oglinzi, iar verificările au arătat că avea permisul de conducere anulat din decembrie 2024.

„S-a procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,20 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind sancționat contravențional în conformitate cu OUG 195 din 2002. A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără a deține permis de conducere, față de conducătorul auto fiind dispusă măsura reținerii, pentru 24 ore”, au declarat reprezentanții IPJ Neamț.

Un alt șofer, în vârstă de 26 de ani, a fost depistat în Vânători Neamț cu o alcoolemie de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Potrivit IPJ Neamț: „A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.