98 de sancțiuni aplicate de polițiști pe DN2. Un șofer a fost prins băut la volan

Polițiștii nemțeni au aplicat 98 de sancțiuni contravenționale în urma unei acțiuni desfășurate vineri, 9 octombrie, pe DN2, pentru prevenirea accidentelor rutiere. Cele mai multe amenzi au fost date pentru depășirea limitei legale de viteză.

Acțiunea s-a desfășurat în intervalul orar 13:00-17:00, în sistem RELEU, cu participarea polițiștilor rutieri din cele opt județe traversate de DN2. În județul Neamț au fost implicați polițiștii Serviciului Rutier și cei din cadrul formațiunilor de poliție rutieră ale IPJ Neamț.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Neamț, în timpul controalelor, polițiștii au efectuat 60 de testări pentru depistarea consumului de alcool și a substanțelor interzise. Un conducător auto a fost prins sub influența alcoolului.

De asemenea, cinci șoferi au rămas fără permisele de conducere, iar certificatele de înmatriculare ale altor cinci autovehicule au fost retrase din cauza unor defecțiuni tehnice. Polițiștii au imobilizat un vehicul și au reținut plăcuțele cu numerele de înmatriculare.

Tot în cadrul acțiunii, a fost constatată în flagrant o infracțiune privind conducerea pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat.

Potrivit polițiștilor, pe durata controalelor nu au fost înregistrate accidente rutiere. Acțiunea a avut ca scop creșterea siguranței în trafic și prevenirea evenimentelor rutiere pe DN2.