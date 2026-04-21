95 de permise reținute într-o săptămână, după controalele de viteză ROADPOL

Polițiștii din Neamț au reținut 95 de permise de conducere într-o singură săptămână, în urma unei acțiuni dedicate combaterii vitezei excesive.

Controalele au avut loc în perioada 13-19 aprilie, pe toate drumurile din județ, în cadrul operațiunii europene ROADPOL – SPEED, care vizează reducerea accidentelor cauzate de viteză. În urma verificărilor, oamenii legii au aplicat 710 sancțiuni contravenționale șoferilor care au încălcat regimul legal de viteză.

Totodată, 95 de conducători auto au rămas fără permis. Dintre aceștia, 83 au fost sancționați pentru depășirea limitei legale cu peste 50 km/h, iar alți 12 pentru depășirea vitezei cu mai mult de 70 km/h. Polițiștii anunță că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare.

