95 de permise reținute într-o săptămână, după controalele de viteză ROADPOL

de Popa Denisa

Polițiștii din Neamț au reținut 95 de permise de conducere într-o singură săptămână, în urma unei acțiuni dedicate combaterii vitezei excesive.
Controalele au avut loc în perioada 13-19 aprilie, pe toate drumurile din județ, în cadrul operațiunii europene ROADPOL – SPEED, care vizează reducerea accidentelor cauzate de viteză. În urma verificărilor, oamenii legii au aplicat 710 sancțiuni contravenționale șoferilor care au încălcat regimul legal de viteză.
Totodată, 95 de conducători auto au rămas fără permis. Dintre aceștia, 83 au fost sancționați pentru depășirea limitei legale cu peste 50 km/h, iar alți 12 pentru depășirea vitezei cu mai mult de 70 km/h. Polițiștii anunță că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare.

Foto: IPJ Neamț

Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
Botoșani. Percheziții la Ștefănești într-un dosar de evaziune și contrabandă
Botoșani. Percheziții la Ștefănești într-un dosar de evaziune și contrabandă

