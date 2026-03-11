8 incendii de vegetație uscată într-o singură zi în Neamț

Mai multe incendii de vegetație uscată au izbucnit în aceeași zi în județul Neamț, pompierii militari fiind solicitați să intervină la nu mai puțin de opt astfel de situații. Incidentele au avut loc marți, 10 martie, în mai multe localități, iar intervențiile s-au desfășurat alături de membrii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, flăcările au afectat terenuri cu vegetație uscată, resturi vegetale și, în unele cazuri, chiar zone cu arbori.

“în comuna Dumbrava Roșie (satul Izvoare) unde a ars vegetație uscată și resturi vegetale pe o suprafață de 0,15 ha

în comuna Piatra Șoimului (satul Poieni) unde au ars vegetație uscată și litieră pe o suprafață de aproximativ 6 ha și arborii pe o suprafață de 20 mp. Intervenția s-a desfășurat în comun cu reprezentanți ai SVSU Piatra Șoimului și Ocolului Silvic Roznov și a durat aproximativ 4 ore.

în comuna Oniceni (satul Mărmureni) unde a ars vegetație uscată pe o suprafață de 0,2 ha

în comuna Hangu (sat Buhalnița) unde a ars vegetație uscată și resturi lemnoase pe o suprafață de 0,11 ha

în comuna Vânători Neamț (pe malul râului Ozana) unde a ars vegetație uscată pe o suprafață de 1 ha

în comuna Vânători Neamț (satul Nemțișor) unde a ars vegetație uscată pe o suprafață de 50 mp

în comuna Agapia (satul Filioara) unde a ars vegetație uscată pe o suprafață de 200 mp

în comuna Răucești (satul Oglinzi) unde a ars vegetație uscată pe o suprafață de 150 mp”, au declarat reprezentații ISU Neamț.

În urma acestor intervenții, cadrele Inspecției de prevenire au desfășurat controale în unele unități administrativ-teritoriale unde au avut loc incendiile. În cadrul verificărilor au fost aplicate două sancțiuni contravenționale, un avertisment și o amendă de 2.500 de lei pentru nerespectarea măsurilor de prevenire a incendiilor.

