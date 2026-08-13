79 de percheziții DIICOT pentru acuze de grup infracțional și contrabandă

Procurorii DIICOT au descins pe 13 august în 79 de locații din șase județe și municipiul București. Acțiunea are loc într-un dosar penal cu acuze de săvârșire a infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și contrabandă asimilată în formă continuată. Perchezițiile se desfășoară în locații din Suceava, Ilfov, Călărași, Giurgiu, Teleorman, Maramureș și București. „Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, începând cu luna noiembrie 2025, 8 suspecți, cetățeni români și moldoveni, au constituit un grup infracțional organizat, structurat, ierarhizat și coordonat, în scopul obținerii unor importante sume de bani din contrabanda cu țigarete provenite din Republica Moldova și din Ucraina și introduse ilegal pe teritoriul României prin sustragerea de la controlul vamal”, conform DIICOT.

De la momentul constituirii și până acum, la grupare ar fi aderat alți 23 de membri, toți având atribuții bine determinate și complementare. Unii identificau furnizori care aveau legături cu distribuitori din Republica Moldova și Ucraina, alții găseau și puneau la dispoziție spații necesare pentru transbordarea țigaretelor și depozitarea temporară a acestora în condiții de maximă securitate și conspirativitate, iar alții se ocupau de asigurarea mijloacelor de transport, însoțirea acestora, distribuția și comercializarea țigaretelor către diverși clienți ori intermediari cu posibilități de distribuție semnificativă.

De asemenea, o parte dintre membri au avut rolul de a prelua și transporta țigaretele introduse din Republica Moldova pe teritoriul României, pe cale feroviară. „În funcție de importanța transportului efectuat, prin prisma cantității transportate sau a destinatarului, anumite aprovizionări cu țigarete de contrabandă au fost efectuate personal de către trei dintre lideri. Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, suspecții au introdus, transportat în condiții de conspirativitate, depozitat și comercializat o cantitate de circa 6.000.000 țigarete neintroduse în circuitul fiscal al României”, mai arată sursa citată.

Audierile urmează să se desfășoare la sediul structurii centrale a DIICOT. „Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, spun anchetatorii.

FOTO – VIDEO diicot.ro