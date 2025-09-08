Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț raportează că în această săptămână cei în căutarea unul job au la dispoziție aproape 800 de posturi disponibile. „788 de locuri de muncă vacante sunt anunțate de agenții economici pentru săptămâna 9 – 14 septembrie. În funcție de nivelul de calificare: 668 locuri de muncă sunt pentru persoane calificate, iar 120 locuri de muncă sunt pentru persoane fără calificare. În funcție de studii, 716 locuri de muncă sunt pentru persoanele cu studii medii sau profesionale, iar 72 locuri de muncă sunt pentru persoanele cu studii superioare”, conform AJOFM Neamț.

În zona reședinței de județ care include și comunele limitrofe sunt vacante 545 de job-uri în cele mai diverse ocupații. Mai puțin este de lucru la Roman, unde sunt disponibile 185 de posturi, iar la Târgu Neamț se recrutează 58 de salariați. La Piatra Neamț nu s-a ocupat de mult timp job-ul de coordonator sănătate și securitate în muncă, se mai caută trei economiști, un manager social media, iar inginerii au la dispoziție 20 de posturi în mai multe domenii, plus un job de proiectant inginer mecanic. La polul opus, pentru cei care nu au nici un fel de calificare, sunt vacante 53 de locuri de muncă. În zonă mai este nevoie de personal calificat ca sudor, lăcătuș mecanic, precum și personal pentru industria ospitalității.

Și la Roman inginerii au căutare și sunt libere șapte locuri de muncă, iar licențiații pot alege și între cele trei job-uri de inspector de specialitate. Ca pondere, primează posturile de necalificat, 29, dar mai este nevoie de 13 brutari, precum și 22 de confecționeri textiliști sau șapte lăcătuși mecanici. La Târgu Neamț nu se acoperă de ceva vreme două posturi pentru licențiați, unul de medic veterinar și un post pentru inginer specializat în industria alimentară. Mediul de afaceri mai are nevoie de personal calificat ca bucătar, cameristă, casier, mecanic auto, operator industria alimentară, spălător auto sau vulcanizator.

Lista completă a locurilor de muncă disponibile prin AJOFM Neamț o puteți consulta mai jos.

(G. S.)