778 de posturi vacante în Neamț. Sudori și lăcătuși mecanici la mare căutare

Oferta de locuri de muncă din județul Neamț este variată și generoasă în această săptămână. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț anunță 778 de posturi disponibile, cu o cerere ridicată în construcții, industria alimentară și producția textilă.

Cele mai multe oportunități de angajare sunt în Piatra Neamț, unde angajatorii oferă 498 de locuri. Peste 23 dintre acestea sunt dedicate absolvenților de studii superioare, pentru posturi de inginer, economist sau contabil. În același timp, muncitorii necalificați pot opta pentru cele 51 de posturi în industria textilă, silvicultură și servicii. Printre meseriile cel mai des solicitate se numără lăcătușul mecanic (39 de posturi) și sudorul (37 de posturi). De asemenea, există cerere și în domeniul gastronomic, unde se caută bucătari și ajutori de bucătari, iar Mănăstirea Tazlău are un post de ghid turistic disponibil.

La Roman, se înregistrează 228 de locuri de muncă, dintre care 18 pentru persoane cu studii superioare. Cele mai multe posturi vin însă din producția textilă, unde firmele au nevoie de confecționeri-asamblori, dar și din industria alimentară, unde brutarii sunt la mare căutare.

În Târgu Neamț sunt disponibile 52 de locuri de muncă. Singura ofertă pentru absolvenți de studii superioare este pentru un inginer în industria alimentară.

Lista integrală a ofertelor AJOFM, poate fi consultată mai jos.

Denisa POPA