7 sportivi nemțeni pe podium în Vrancea. 25 de medalii și 4 trofee pentru CS Delmadi Piatra Neamț

Șapte sportivi nemțeni au urcat pe podium la Cupa „Mărțișorul Vrancei” 2026, iar Club Sportiv Delmadi Piatra Neamț a încheiat competiția cu 25 de medalii, 4 trofee individuale și locul 3 în clasamentul general pe cluburi.

Competiția s-a desfășurat pe 1 martie 2026, la Focșani, județul Vrancea, și a adunat 263 de sportivi de la 9 cluburi din întreaga țară. Clubul Sportiv Delmadi Piatra Neamț a fost reprezentat de o delegație formată din șapte înotători, fiecare reușind să urce pe podium.

Patru dintre sportivii nemțeni au obținut nu doar medalii, ci și trofeul pentru cel mai bun sportiv la categoria lor de vârstă.

Stachie Elena Giulia (14 ani) a obținut trei medalii de aur la probele de 50 m liber, 50 m fluture și 50 m spate, precum și o medalie de argint la 50 m bras, performanțe care i-au adus și trofeul pentru cea mai bună sportivă la categoria sa de vârstă.

Mircea Sara Nicole (13 ani) a cucerit aurul la 50 m liber, 50 m fluture și 50 m spate, la care a adăugat o medalie de bronz la 50 m bras, fiind recompensată cu trofeul pentru cea mai bună sportivă a categoriei sale.

Lateș Sofia Maria (9 ani) a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la 50 m liber, 50 m fluture și 50 m spate, obținând totodată trofeul pentru cea mai bună sportivă la categoria sa de vârstă.

Festilă Cristian Ioan (10 ani) a câștigat aurul la 50 m fluture și 50 m spate, precum și două medalii de argint la 50 m bras și 50 m spate, rezultate care i-au adus trofeul pentru cel mai bun sportiv al categoriei sale.

Cătana Matei (11 ani) a obținut o medalie de aur la 50 m spate, una de argint la 50 m fluture și două medalii de bronz la 50 m bras și 50 m liber.

Cazacu Anisia (11 ani) a câștigat aurul la 50 m bras și trei medalii de bronz la 50 m fluture, 50 m liber și 50 m spate.

Diaconu Smaranda Ioana (10 ani) a obținut o medalie de argint la 50 m spate și o medalie de bronz la 50 m bras.

Performanțele obținute la Focșani vin după un stagiu de pregătire desfășurat la Complex Delmadi, unde sportivii și-au testat nivelul în condiții optime pentru performanță. La cantonament a contribuit și Zaharia Marinela, instructor aquagym și antrenor de înot.

Delegatul clubului la competiție a fost antrenorul Adrian Zaharia, care a avut un rol dublu în cadrul concursului, arbitru general și arbitru de start.

„Ne pregătim intens pentru Campionatele Naționale și etapele regionale, unde baremurile sunt din ce în ce mai exigente, atât la categoria copii, cât și la cadeți. Mulțumim sportivilor pentru muncă și determinare, părinților pentru susținere și galerie și organizatorilor competiției pentru desfășurarea impecabilă a evenimentului. Ca antrenor, transmit sportivilor mei: Seriozitate, multă muncă și încredere! Doamne ajută!”, a declarat Adrian Zaharia, antrenorul clubului.