Un instructor auto, denunțat de o persoană care dorea să obțină permisul de conducere, a fost trimis în judecată pentru trafic de influență. Ancheta a începuit în decembrie 2018 și instructorul respectiv a fost cercetat sub control judiciar.

”În fapt la data de 05.12.2018, martorul B.E. a depus la D.G.A. – Serviciul Judeţean Anticorupţie Neamţ, un denunţ în care arăta faptul că inculpatul C.I., instructor auto, i-a solicitat suma de 600 euro pentru a o ajuta să promoveze proba practică a examenului pentru obţinerea permisului de conducere”, se arată în copmunicatul DGA. ”În dimineaţa zilei de 13.12.2018, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ s-a realizat acțiunea de prindere în flagrant de către lucrătorii S.J.A. Neamţ. Astfel, asupra inculpatului, a fost găsită suma de 600 euro, pusă la dispoziţie anterior colaboratorului autorizat B.E. de către organele de urmărire penală, aspect rezultat din compararea seriilor bancnotelor”.

Nu este pentru prima dată când la Piatra-Neamț practicile de acest fel ajung în fața instanței, de aceea este surprinzător că încă mai există oameni care cred că pot cumpăra permisul, dar și oameni dispuși să ”vândă”. După cum se vede, nu pe bani puțini.

C.M.