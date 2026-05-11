59 de intervenții în doar trei zile pentru pompierii din Neamț

Pompierii nemțeni au intervenit la nu mai puțin de 59 de evenimente în perioada 8 – 10 mai, cele mai multe dintre acestea fiind urgențe medicale gestionate de echipajele SMURD.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, din totalul intervențiilor, 48 au fost cazuri de urgență asistate de echipajele SMURD, dintre care 13 au fost gestionate de echipajele de Terapie Intensivă Mobilă. De asemenea, pompierii au intervenit la trei incendii, patru acțiuni pentru asistența persoanelor, trei misiuni de protecție a comunităților, o altă misiune, o alarmă falsă și o întoarcere din drum.

Tot în această perioadă, au fost transmise patru mesaje RO-ALERT pentru avertizarea populației privind prezența urșilor în apropierea unor zone locuite sau frecventate de oameni.

O primă intervențiea avut loc pe 8 mai, în municipiul Roman, unde o femeie de 89 de ani a rămas blocată în apartamentul său de pe strada Anton Pann. Pompierii de la Detașamentul Roman au intervenit cu o autospecială de stingere, o ambulanță SMURD și sprijin din partea IPJ. Cu ajutorul scării culisabile, salvatorii au pătruns prin fereastra apartamentului situat la etajul al doilea și au găsit femeia conștientă. Aceasta a primit îngrijiri medicale, însă a refuzat transportul la spital.

În aceeași zi, aproape de miezul nopții, pompierii din Târgu Neamț au fost chemați în comuna Ghindăoani pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată. Flăcările au distrus aproximativ două tone de resturi vegetale, iar cauza probabilă a fost utilizarea focului deschis în spații deschise.

O altă misiune de salvare a avut loc pe 10 mai, în satul Poiana din comuna Grințieș. O femeie de 85 de ani, căzută în locuință și incapabilă să se deplaseze, a fost găsită de pompieri după ce aceștia au forțat ușa casei cu ajutorul echipamentelor speciale. Victima a fost preluată de echipajul Serviciului de Ambulanță Județean și transportată la spital.

Tot duminică seara, pompierii din Piatra Neamț au intervenit pe Bulevardul Decebal pentru îndepărtarea unui element de construcție desprins de pe acoperișul unui bloc cu patru etaje. Salvatorii au folosit autospeciala pentru intervenții și salvare la înălțime, reușind să elimine pericolul.

Denisa POPA

Foto: ISU Neamț