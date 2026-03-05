5 străzi din Târgu Neamț rămân fără apă

Mai multe străzi din orașul Târgu Neamț dar și zone din comunele Agapia și Bălțătești vor rămâne fără apă astăzi, 5 martie, între orele 10.30 – 16.00.

„Pentru remedierea unei avarii la rețeaua publică de distribuție a apei potabile, Compania Județeană Apa Serv S.A. este pusă în situația neplăcută de a anunța sistarea furnizării serviciului de alimentare cu apă, astăzi 05.03.2026, în intervalul orar 10.30-16.00.

Vor fi afectați utilizatorii din:

Orașul Tg. Neamț – străzile: 1 Mai, Păstorului, Vasile Ignătescu, Valea Seacă și Mihail Kogălniceanu;

comuna Agapia – strada Principală, din sat Săcălușești;

comuna Bălțătești – satele: Valea Seacă și Valea Arini.

Relații suplimentare pot fi obținute la numărul de 0233233340 sau consumatorii noștri pot accesa site-ul Companiei www.apaserv.eu”, anunță Apa Serv.