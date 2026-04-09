5 pași simpli ca să ai grijă de espadrilele tale pentru o durată lungă de viață

Îți porți espadrilele la rochii lejere, blugi boyfriend sau fuste în linie A? Atunci știi deja cât de ușor completează o ținută de vară. Dacă alegi o pereche de espadrile potrivită stilului tău, merită să o păstrezi în stare bună mai mult de un sezon.

Materialele naturale arată bine, dar reacționează rapid la apă, praf sau depozitare greșită. Vestea bună: întreținerea nu este complicată. Aplică pașii de mai jos și vei purta aceeași pereche cu plăcere, vară după vară.

1. Curăță corect espadrilele, în funcție de material

Înainte să folosești apă sau soluții de curățare, verifică materialul părții superioare. Majoritatea modelelor de espadrile sunt confecționate din bumbac, canvas (pânză rezistentă), in sau piele. Textilele absorb rapid lichidul, iar pielea se poate păta dacă exagerezi cu apa.

Pentru utilizare uzuală, urmează acești pași:

Îndepărtează praful cu o perie moale sau o lavetă uscată, după fiecare purtare. Pentru pete ușoare, tamponează zona cu o cârpă umezită în apă călduță și puțin săpun delicat. Nu freca agresiv. Curăță doar zona afectată, nu toată suprafața.

Dacă porți espadrile albe la festival sau în vacanță, acționează imediat ce observi o pată. În majoritatea cazurilor, petele proaspete ies mai ușor decât cele uscate.

Evită spălarea la mașină. Chiar și un program delicat poate dezlipi talpa sau deforma materialul.

2. Protejează talpa din iută

Talpa clasică este realizată din iută, o fibră vegetală naturală, folosită frecvent în încălțămintea de vară. Dacă vrei să afli mai multe despre această fibră, găsești detalii utile pe pagina dedicată fibrei de iută de pe Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Jute.

Iuta arată bine, dar absoarbe rapid apa. Dacă mergi prin bălți sau pe nisip ud, fibrele se pot înmuia și deforma.

Pentru rezultate stabile:

Evită ploaia puternică și suprafețele foarte umede.

Dacă talpa se udă, șterge imediat excesul de apă cu un prosop uscat.

Las-o să se usuce natural, fără surse directe de căldură.

Modelele care au un strat subțire de cauciuc la bază rezistă mai bine la uzură zilnică. Totuși, nu le transforma în încălțăminte pentru vreme instabilă.

3. Usucă-le corect și păstrează forma

După curățare sau după o zi toridă, aerisește espadrilele înainte să le pui în dulap. Interiorul acumulează umezeală, mai ales dacă le porți fără șosete.

Ca să le menții forma:

Umple-le cu hârtie simplă, necolorată. Aceasta absoarbe umezeala și susține structura pantofului. Așază-le într-un loc umbrit, bine ventilat. Schimbă hârtia dacă se umezește.

Nu le pune pe calorifer și nu le lăsa în soare direct. Temperaturile ridicate pot contracta materialul textil și pot afecta adezivul tălpii.

4. Aplică protecție înainte de prima purtare

Un spray protector pentru încălțăminte creează o barieră fină împotriva petelor și umezelii. Alege un produs potrivit pentru textile și fibre naturale.

Pulverizează uniform de la aproximativ 20–30 cm distanță. Lasă espadrilele să se usuce complet înainte să le porți. Reaplică soluția după câteva săptămâni sau după fiecare curățare mai intensă.

Dacă știi că le vei purta la un eveniment în aer liber sau în city break-uri cu mult mers pe jos, protecția aplicată din timp te ajută să eviți petele dificile.

5. Depozitează espadrilele într-un spațiu optim și evită greșelile frecvente

La final de sezon, nu le arunca într-o pungă de plastic. Umiditatea rămasă poate crea mirosuri neplăcute și poate afecta talpa.

Alege un spațiu uscat și aerisit. Pune hârtie în interior și depozitează-le într-o cutie sau într-un sac textil care permite circulația aerului.

Evită aceste obiceiuri:

Nu le spăla la mașină, chiar dacă par rezistente.

Nu le lăsa ude peste noapte fără să le aerisești.

Nu purta aceeași pereche zilnic. Alternează-le, astfel încât materialul să se refacă între purtări.

Îngrijirea face parte din stilul tău. Dacă îți place să combini espadrilele din iută cu rochii vaporoase sau cu jeanși scurți și topuri simple, păstrează-le curate și bine întreținute. Salvează pașii de mai sus și aplică-i cu regularitate. Vei observa diferența în aspect și confort, sezon după sezon.

