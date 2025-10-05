5 octombrie – Ziua Jandarmilor Montani

Data de 5 octombrie 2001 reprezintă momentul oficial al înființării unităților de jandarmi montani din cadrul Jandarmeriei Române. Această structură specializată a fost creată pentru a sprijini iubitorii muntelui și pentru a contribui la protejarea mediului natural. La nivelul județului Neamț, activitatea jandarmilor montani a început în anul 2005, odată cu înființarea Posturilor de Jandarmi Montane Durău și Bicaz–Izvorul Muntelui, an în care Comandamentul de Jandarmi Județean Neamț a devenit Inspectoratul de Jandarmi Județean Neamț, în baza Legii nr. 550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române.

În decembrie 2012, s-a înființat și Postul de Jandarmi Montan Vânători-Neamț, completând structurile montane care acționează pentru siguranța turiștilor și protejarea zonelor montane din județ „Prin devotament, profesionalism și dragoste față de natură, jandarmii montani au devenit o prezență activă în peisajul turistic al zonei montane. Ei sunt cei care, indiferent de vreme sau anotimp, răspund chemării muntelui și contribuie la siguranța celor care îl străbat. La mulți ani tuturor jandarmilor montani! La mulți ani celor care urcă acolo unde alții ezită și aduc siguranță pe potecile munților!”, transmite Inspectoratul de Jandarmi Județean Neamț. Despre viața de jandarm montan, provocările meseriei și mai ales oportunitățile pe care le oferă această armă a relatat în cadrul unui amplu interviu pentru Mesagerul de Neamț Cristian Mușat, șeful Postului de Jandarmi Montan Durău (amănunte aici).

FOTO Jandarmeria Neamț

(G. S.)