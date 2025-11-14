ACTUALITATEINFRACȚIONALJUSTIŢIE

5 ani de la incendiul tragic de la Spitalul județean de urgență Piatra Neamț – 10 victime, secția tot nefuncțională, s-au găsit și vinovați de serviciu 

de Valentin Balanescu

5 ani de la incendiul tragic de la Spitalul județean de urgență Piatra Neamț – 10 victime, secția tot nefuncțională, s-au găsit și vinovați de serviciu 14 noiembrie 2020 rămâne cea mai neagră zi din istoria sistemului sanitar din județul Neamț. În acea seară, un incendiu devastator izbucnit în Secția ATI a Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț a curmat 10 vieți și a distrus complet secția.Pe larg, despre toate aici.

La cinci ani de la tragedie, ancheta abia a fost finalizată, iar Parchetul General a trimis dosarul în instanță pe rolul Judecătoriei Piatra Neamț. Din multitudinea de suspecți cercetați inițial, cu managerii în prim plan, doar două asistente medicale au fost trimise în judecată, pentru distrugere din culpă cu consecințe dezastruoase și nerespectarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă. Niciun fost manager, director medical sau responsabil administrativ nu figurează printre inculpați.

Decizii verbale și lipsă totală de avize

În contextul pandemiei, în noiembrie 2020, conducerea spitalului a decis mutarea secției ATI de la etajul al treilea la etajul al doilea, fără documente scrise și fără autorizații. Spațiile alese nu aveau sisteme de ventilație, iar spațiul a fost parțial obturate cu rigips „pentru crearea circuitelor”, după cum au constatat ulterior anchetatorii.

În seara incendiului, potrivit anchetatorilor, o candelă aprinsă lângă patul unui pacient s-a dovedit a fi scânteia declanșatoare într-un salon unde oxigenul era prezent peste limitele de siguranță. Flăcările s-au propagat violent, într-un spațiu fără ventilație și fără mijloace funcționale de stingere – hidranții erau blocați sau inaccesibili.

Dosarul incendiului de la SJU Neamț, aproape de trimiterea în instanțăExpertize și concluzii

Raportul ISU Neamț și expertizele tehnice au arătat că ”evenimentul nu ar fi avut loc dacă nu se folosea o sursă deschisă de foc” în condițiile respective, dar au evidențiat totodată ”organizarea deficitară” a întregii activități medicale, de la lipsa autorizațiilor la absența procedurilor clare privind ventilația și alimentarea cu gaze medicale.

Ministerul Sănătății a confirmat că nu exista nicio reglementare actualizată privind modul de ventilație în saloanele ATI COVID la acel moment.

Secția ATI – încă închisă

Deși au fost alocate fonduri pentru refacerea secției și chiar s-au făcut încercări cu sprijinul unor fundații, Secția ATI a Spitalului Județean Piatra Neamț nu este funcțională nici astăzi.

Concluzia vine de la sine,tragedia din 2020 rămâne una a neglijenței instituționale și a unei birocrații care nu răspunde niciodată pentru propriile decizii. După cinci ani, doar două asistente poartă greul juridic al unui sistem care a produs, prin indolență și improvizație, una dintre cele mai dureroase pagini ale medicinei românești contemporane.

Valentin Bălănescu

Autor:

Valentin Balanescuhttps://zch.ro/
Valentin Bălănescu lucrează în presă din 1990, a fost director și redactor șef la mai multe publicații din Neamț, atât în presa scrisă, la televiziune și radio. Este specializat în special în anchete jurnalistice, pe tematică din județul Neamț, în special din administrație și economie. Este fondatorul grupului de presă Mesagerul de Neamț și protagonistul emisiunii ”Cafeaua de dimineață” care are peste 10 ani de emisie.
