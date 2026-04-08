5 ani de închisoare după o bătaie soldată cu moartea unui om

Un bărbat din Bicaz a fost condamnat la închisoare în regim de detenție după ce, într-o altercație, a lovit un tânăr, acesta a căzut la pământ și a suferit leziuni care au condus la deces. Acuzatul a fost găsit vinovat de comiterea infracțiunii de lovituri cauzatoare de moarte și a fost condamnat la 5 ani de închisoare. Pentru că mai avea la activ și alte pedepse, acestea au fost contopite rezultând o sancțiune de 5 ani și 20 de zile de închisoare, la care se adaugă 366 zile-amendă, adică 10.333 lei.

„În temeiul art. 7 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, dispune prelevarea probelor biologice de la inculpatul G S-G, în vederea introducerii profilului genetic în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare, după rămânerea definitivă a condamnării”, conform Tribunalului Neamț. Hotărârea poate fi atacată la Curtea de Apel Bacău de oricare dintre părțile interesate, procuror, acuzat sau părțile civile, respectiv unitățile sanitare unde a fost îngrijită victima agresiunii.

Fapta a avut loc pe 9 iulie 2024, în Bicaz, și a fost generată de un conflict spontan între suspect și un alt bărbat. În acest context, agresorul a aplicat victimei mai multe lovituri în zona capului. Luat prin surprindere, cel agresat nu a reușit să pareze loviturile, a căzut cu capul de pământ și nu s-a mai ridicat. A intervenit un echipaj de ambulanță care a transportat victima la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, ulterior fiind transferat la o clinică din Iași. Cu toate eforturile medicilor pacientul nu a mai putut fi salvat și s-a stins pe patul de spital la două zile de la agresiune, pe 11 iulie 2024. La audierile în fața instanței de judecată bărbatul a recunoscut în totalitate acuzațiile aduse și a solicitat să fie judecat pe procedură simplificată, beneficiind de reducerea pedepsei cu o treime.