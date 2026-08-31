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47 de kilometri noi pe Autostrada Moldovei A7, între Adjud și Bacău

editor
de editor

Circulația pe încă 47,10 kilometri ai Autostrăzii Moldovei A7 a fost deschisă luni, 31 august, de la ora 16.00. Tronsonul dintre Adjud și Bacău Sud a fost construit integral de UMB și reprezintă una dintre cele mai importante deschideri de infrastructură rutieră din acest an.

Segmentul este format din două loturi inaugurate simultan: Adjud–Răcăciuni, cu 24,5 kilometri, și Răcăciuni–Bacău, cu 21,5 kilometri.

În prima etapă, șoferii vor putea circula până la nodul rutier al Variantei Ocolitoare Bacău, care asigură conexiunea cu DN2F, spre Vaslui. După finalizarea lucrărilor de racordare, traficul va fi extins cu aproximativ patru kilometri, până la Nodul Rutier Bacău Nord al Centurii Bacăului.

Deschiderea noului tronson îmbunătățește legătura rutieră dintre București, Focșani și Bacău și oferă șoferilor din județele Moldovei o alternativă mai rapidă și mai sigură la drumurile naționale. Pentru cei din Neamț, accesul către sudul țării se poate realiza mai ușor prin conectarea la rețeaua A7 din zona Bacăului.

A7 Ploiești–Pașcani are acum 241,62 kilometri deschiși circulației, dintr-un total de 319 kilometri. Noul tronson se adaugă celor aproximativ 50 de kilometri inaugurați în decembrie 2025, între Focșani și Răcăciuni.

Prin această deschidere, România ajunge la 1.477 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres. Lucrările la Autostrada Moldovei continuă spre nord, către Pașcani, constructorul UMB fiind implicat și în finalizarea unui lot de 12,24 kilometri pe Autostrada Transilvania A3.

Darea în trafic a sectorului Adjud–Bacău Sud marchează un nou pas în dezvoltarea infrastructurii de mare viteză din regiune și în conectarea Moldovei cu sudul și vestul țării.

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editor
editor
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