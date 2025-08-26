Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au aplicat, în perioada 18-24 august, un număr de 463 de sancțiuni contravenționale pietonilor, bicicliștilor și conducătorilor de trotinete electrice, în urma unei acțiuni desfășurate la nivel județean.

Acțiunea s-a derulat în cadrul Planului Național privind siguranța bicicliștilor și pietonilor și a avut ca obiectiv principal prevenirea abaterilor rutiere și reducerea numărului de accidente cu consecințe grave.

Pe parcursul celor șapte zile, polițiștii au urmărit atât respectarea regulilor de circulație, cât și informarea și responsabilizarea participanților la trafic.

Potrivit datelor transmise de IPJ Neamț, dintre cele 463 de sancțiuni aplicate, 124 au vizat pietonii, 22 conducătorii de trotinete electrice, iar restul au fost aplicate bicicliștilor.

Reprezentanții Poliției au precizat că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul fiind creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea evenimentelor nedorite în trafic.

Denisa POPA

Foto: IPJ Neamț