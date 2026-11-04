46 milioane de euro finanțare europeană pentru învățământul profesional și tehnic

Un apel de proiecte destinat elevilor din învățământul profesional și tehnic, inclusiv dual și postliceal, destinat efectuării practicii, beneficiază de un buget de 45.786.298 euro. Este vorba despre o finanțare asigurată în proporție de 100% din contribuția Uniunii Europene, prin Fondul Social European Plus. Elevii pot beneficia de orientare profesională, mentorat și pregătire practică în domeniul tehnologiilor digitale, al tehnologiilor curate și al biotehnologiilor.

Apelul a fost lansat de către Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare din cadrul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). Cererile se depun exclusiv în MySMIS2021/SMIS2021+, până pe 31 decembrie 2026, ora 16:00, potrivit documentației publicate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

Apelul „STEP-VET: Formare profesională la locul de muncă pentru elevii din învățământul profesional și tehnic, inclusiv învățământul dual și învățământul postliceal, în tehnologii critice” este lansat de Autoritatea de Management pentru Programul Educație și Ocupare din cadrul MIPE.

Finanțarea se acordă prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027, în cadrul priorității dedicate dezvoltării potențialului tinerilor prin tehnologii STEP. Apelul este competitiv, cu termen-limită de depunere și acoperire națională, fiind destinat atât celor șapte regiuni mai puțin dezvoltate, cât și regiunii București-Ilfov.

Pot depune proiecte:

instituțiile de învățământ profesional și tehnic, de învățământ dual și postliceal, nivelurile ISCED 3-4;

structurile, agențiile și organismele relevante subordonate sau coordonate de Ministerul Educației;

partenerii de practică publici sau privați din sectoarele STEP ori din sectoarele care utilizează sau integrează tehnologii STEP.

În categoria partenerilor de practică pot intra entități care respectă regulile generale de eligibilitate și definiția prevăzută de Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor și studenților.

Categoriile principale de entități care pot avea calitatea de parteneri de practică publici sau privați includ:

Angajatori / Companii private și publice: Întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), companii de tip mid-caps sau corporații mari care dezvoltă ori aplică tehnologii strategice.

Asociații profesionale și Camere de comerț și industrie: Organizații care reprezintă interesele tehnice și economice ale industriilor de profil.

Organizații sindicale și patronale: Structuri reprezentative din sectoarele vizate.

Organizații Neguvernamentale (ONG-uri): Asociații și fundații conexe acestor domenii tehnologice.

Sectoarele și tehnologiile STEP:

Conform Regulamentului UE 2024/795 (Strategic Technologies for Europe Platform), partenerii de practică trebuie să își desfășoare activitatea în trei mari domenii strategice:

Tehnologii digitale și inovare profundă (Deep Tech): Inteligență artificială, securitate cibernetică, robotică, microelectronică, tehnologii cuantice și microprocesoare. Tehnologii curate și eficiente din punct de vedere energetic (Clean Tech): Energii regenerabile, stocarea energiei (baterii), pompe de căldură, hidrogen curat, tehnologii de decarbonizare a industriei și soluții de economie circulară. Biotehnologii: Medicamente critice, terapii celulare și genetice, biotehnologii agricole sau industriale și bioprocese avansate

În calitate de parteneri în proiect pot participa și furnizori publici sau privați de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, acreditați conform legii.

Beneficiari elevi

Grupul-țintă poate cuprinde elevi înmatriculați în învățământul profesional și tehnic, în învățământul dual și în învățământul postliceal, nivelurile ISCED 3-4.

La intrarea în proiect, participanții trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:

să aibă cel puțin 15 ani și să nu fi împlinit 29 de ani;

să fie înmatriculați la o unitate de învățământ din sistemul național de educație care face parte din parteneriatul proiectului;

școala la care sunt înmatriculați să se afle în regiunea sau într-una dintre regiunile de implementare;

să aibă domiciliul sau reședința în regiunile de dezvoltare vizate de proiect.

Stagiul de practică poate fi realizat la un angajator din orice regiune a României, indiferent de regiunea în care elevul are domiciliul sau reședința.

Ce condiții pentru practică pot fi finanțate

Documentația prevede asigurarea condițiilor materiale necesare pregătirii elevilor, între care:

utilaje și echipamente, inclusiv componente software ale laboratoarelor digitale, medii cloud și platforme de simulare profesională;

materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar și materiale didactice;

echipamente de lucru și de protecție;

cheltuieli pentru securitatea și sănătatea în muncă;

examinări de medicina muncii și analize medicale obligatorii;

transportul de la școală la agentul economic și retur, în perioadele de învățare la locul de muncă;

spații de instruire și dotări pentru pregătirea teoretică și practică.

Pot fi asigurate și condițiile necesare probelor de admitere, evaluărilor intermediare și evaluărilor de finalizare a stagiilor.

Evaluarea competențelor dobândite poate presupune instrumente moderne și probe practice bazate pe portofoliul de practică.

Elevii nu pot fi obligați să se angajeze la firma unde fac practică.

Angela Croitoru