41 de medicamente noi pe lista celor compensate și gratuite

Lista medicamentelor compensate și gratuite a fost extinsă cu încă 41 de medicamente pentru tratarea mai multor afecțiuni. Măsura a fost anunțată de Ministerul Sănătății, iar ministrul Alexandru Rogobete a apreciat că este o schimbare de fond, care atinge direct viețile oamenilor.

„Este unul dintre cele mai mari pachete de extindere din ultimii ani și un rezultat direct al muncii echipelor din Ministerul Sănătății, ANMDMR și CNAS. Sunt mândru că, împreună, am reușit să introducem terapii noi, inovatoare, generice și biosimilare, care aduc tratamentul mai aproape de oameni și fac sistemul mai accesibil și mai corect. În paralel, extinderea afecțiunilor eligibile pentru medicamentele deja existente face tratamentele mai accesibile pentru mai mulți pacienți”, a declarat ministrul Alexandru Rogobete.

Prin această extindere, pacienții cu boli oncologice, neurologice, cardiovasculare, reumatologice, pneumologice, dermatologice, gastroenterologice, hematologice, oftalmologice, alergologice și infecțioase primesc opțiuni terapeutice moderne, validate științific și aliniate la standardele europene. Pentru bolile rare, s-au introdus tratamente de ultimă generație pentru amiloidoză, angioedem ereditar sau acondroplazie.

Domeniile în care au fost introduse sau extinse tratamente noi: