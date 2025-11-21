SANATATEACTUALITATE

41 de medicamente noi pe lista celor compensate și gratuite

de Sofronia Gabi

Lista medicamentelor compensate și gratuite a fost extinsă cu încă 41 de medicamente pentru tratarea mai multor afecțiuni. Măsura a fost anunțată de Ministerul Sănătății, iar ministrul Alexandru Rogobete a apreciat că este o schimbare de fond, care atinge direct viețile oamenilor.

41 de medicamente noi pe lista celor compensate și gratuite„Este unul dintre cele mai mari pachete de extindere din ultimii ani și un rezultat direct al muncii echipelor din Ministerul Sănătății, ANMDMR și CNAS. Sunt mândru că, împreună, am reușit să introducem terapii noi, inovatoare, generice și biosimilare, care aduc tratamentul mai aproape de oameni și fac sistemul mai accesibil și mai corect. În paralel, extinderea afecțiunilor eligibile pentru medicamentele deja existente face tratamentele mai accesibile pentru mai mulți pacienți”, a declarat ministrul Alexandru Rogobete.

Prin această extindere, pacienții cu boli oncologice, neurologice, cardiovasculare, reumatologice, pneumologice, dermatologice, gastroenterologice, hematologice, oftalmologice, alergologice și infecțioase primesc opțiuni terapeutice moderne, validate științific și aliniate la standardele europene. Pentru bolile rare, s-au introdus tratamente de ultimă generație pentru amiloidoză, angioedem ereditar sau acondroplazie.

Domeniile în care au fost introduse sau extinse tratamente noi:

  • Oncologie: cancer mamar în stadiu avansat; cancer colorectal (CCR) metastazat; cancer de prostată non-metastatic, rezistent la castrare; cancer mamar metastatic sau avansat local; cancer pulmonar fără celule mici (NSCLC) în stadiu avansat; cancer tiroidian medular avansat; cancer de prostată avansat; cancer de prostată metastatic; leucemie; mielom multiplu recidivat și refractar; melanom uveal; cancer de tract biliar.
  • Neurologie: tratamentul migrenei; epilepsie; miastenia gravis.
  • Reumatologie: artrită psoriazică; spondiloartrită axială.
  • Dermatologie: dermatită atopică.
  • Pneumologie: boală pulmonară obstructivă cronică (BPOC); astm bronșic sever.
  • Endocrinologie: hipercolesterolemie primară (familială heterozigotă / non-familială); dislipidemie mixtă.
  • Oftalmologie: degenerescență maculară neovasculară; edem macular diabetic.
  • Hematologie: trombocitopenie severă.
  • Pediatrie: tratamentul acondroplaziei; arii multidisciplinare (Cardiologie + Neurologie) – amiloidoză cu transtiretină; hipertensiune esențială.
  • Gastroenterologie: colită ulcerativă.
  • Alergologie: angioedem ereditar.
  • Boli infecțioase: noi combinații medicamentoase pentru tratamentul infecției HIV.

 

