La începutul acestei săptămână, guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru cinci pachete fiscale care vizau mai multe domenii: pensiile magistraților, sănătate, reforma companiilor publice, eficientizarea activității unor autorități administrativ autonome și fiscalitatea.

Pentru fiecare dintre asumările de răspundere, opoziția are dreptul de a formula câte o moțiune de cenzură. Cei de la AUR au profitat de patru dintre aceste oportunități. Singurul pachet de măsuri care nu a fost contestat și care, în consecință, se consideră direct aprobat, este cel privind pensiile magistraților (deși există în continuare posibilitatea contestării la Curtea Constituțională).

Ce acuzații aduce opoziția pentru măsurile fiscale

În domeniul sănătății

„Măsurile nu aduc economii reale, ci vor genera cheltuieli și mai mari prin spitalizări și tratamente tardive, în timp ce pacienții sunt condamnați la suferință și lipsă de tratamente”;

„Medicii sunt constrânși să prescrie doar anumite medicamente compensate, îngrădind accesul pacienţilor la terapii eficiente”.

„Medicina de familie şi ambulatoriul sunt marginalizate, ceea ce duce la creşterea listelor de aşteptare şi la agravarea inegalităţilor teritoriale”.

În privința măsurilor fiscale

„În loc să sprijine antreprenorii români, guvernul preferă să înăbuşe energiile productive şi să favorizeze marii actori internaţionali”.

⁠Menţinerea impozitului minim pe cifra de afaceri sufocă firmele mici, în timp ce multinaţionalele beneficiază de deductibilităţi speciale.

Majorarea impozitului pe tranzacţiile bursiere distruge piaţa de capital autohtonă.

Creşterea CASS pentru activităţile independente loveşte peste 650.000 de români activi.

Regimul mai strict de înfiinţare şi funcţionare a societăţilor comerciale blochează iniţiativa privată”.

În privința corporațiilor care țin de stat

„Acţionarii privaţi minoritari primesc drepturi sporite de control, dar statul român este privat de aceleaşi drepturi în companii precum OMV Petrom sau Rompetrol Rafinare.

⁠Se introduce obligativitatea ca în fiecare consiliu de adrministraţie să existe un funcţionar public subordonat direct politic, transformând managementul companiilor într-o anexă de partid”.

În ceea ce privește reforma instituțiilor autonome – ASF, ANRE și ANCOM

„Guvernul Bolojan clamează o reformă a instituţiilor autonome, dar realitatea arată contrariul: sinecurile rămân, iar salariile de lux sunt atinse doar marginal

⁠Nu se introduc criterii de performanţă sau standarde de calitate, iar posturile politice rămân intacte.

Salariile scad de la 15.000 de euro la 12.000 de euro, menţinând un nivel de lux incompatibil cu situaţia economică a României”.

AUR menționează, de asemenea, că modalitatea în care au fost aprobate aceste proiecte, prin asumarea răspunderii, face ca Parlamentul să fie practic subordonat Guvernului, fiind eliminată astfel dezbaterea.

Având în vedere că Guvernul este susținut de o majoritate parlamentară formată din PSD-PNL-USR-UDMR și minorități, șansa ca o moțiune de cenzură să treacă este foarte mică. Singura posibilitate ar fi o trădare pe scară largă din rândul coaliției. Deși în ultimele săptămâni au fost tensiuni între partidele de la guvernare pe mai multe probleme, cea mai importantă fiind reforma administrației publice locale, pare greu de crezut că parlamentarii vor vota împotriva propriului guvern.

Z.C.