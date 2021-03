Desi imaginile din serverul de gazduire web reprezinta un aspect ignorat de majoritatea proprietarilor de website-uri, acestea joaca un rol important in procesul de optimizare SEO. De aceea, este recomandat sa le acorzi mai multa atentie si sa nu mai incarci doar prima poza gasita la intamplare. In felul acesta, iti cresc sansele de a obtine distribuiri pe retelele sociale si vei ajuta utilizatorii sa scaneze continutul intr-un mod mai simplu. Iata 4 pasi pe care sa-i urmezi pentru a putea face acest lucru!

1. Alege o denumire corespunzatoare

Denumirea imaginii din serverul de gazduire web ajuta crawlerii si robotii din Google sa inteleaga mai bine despre ce este pagina. Drept urmare, aceasta ar trebui sa includa macar un cuvant cheie relevant. Pentru a nu da gres, alege termeni descriptivi. Un nume cuprins intre 8 si 16 caractere este suficient. Incearca sa gasesti ceva specific si nu folosi doar cuvantul principal, deoarece aceasta activitate poate fi vazuta precum o strategie de black hat SEO. Acelasi lucru este valabil si atunci cand utilizezi aceeasi denumire precum in titlul paginii sau in subtitlu.

2. Seteaza textul alternativ

Google nu poate vizualiza o imagine in serviciul de gazduire web, dar o poate citi cu ajutorul textului din sectiunea Alt. Acesta trebuie sa fie cat mai clar si concis, pentru a se putea face asocieri si pentru a ajunge mai sus in ranking. Pe langa asta, alt tag-urile joaca un rol important in business-urile eCommerce, deoarece fac posibile aparitia produselor in Google Images. Acestea nu doar ca arata numele atunci cand fisierul nu se incarca, dar pot fi utilizate pentru a se citi continutul de catre persoanele cu dizabilitati vizuale. Pentru a alege numele potrivit, gandeste-te la motivul pentru care ai inclus poza. Evita termeni precum „o imagine cu” sau „o imagine despre”, deoarece acestia nu sunt priviti in mod pozitiv.

3. Alege formatul potrivit

Cele mai utilizate tipuri de imagini pe serverele de gazduire web sunt cele din categoria JPEG, PNG si GIF. Imaginile din prima categorie pastreaza calitatea la un nivel inalt, atunci cand sunt redimensionate. Drept urmare, aceasta poate fi o alternativa ideala pentru magazinele online si site-urile de prezentare. Formatul GIF este apreciat in cazul in care iti doresti sa adaugi animatii in articol sau pentru un thumbnail. Trebuie totusi sa pastrezi dimensiunile reduse, fiindca raportul de calitate scade. PNG-urile sunt similare cu fisierele JPEG, dar nu prezinta aceeasi rezolutie. Pe de alta parte, pot fi comprimate la dimensiuni mai mici.

4. Ajusteaza dimensiunile pentru viteza de incarcare

Viteza este un aspect esential pentru motoarele de cautare, deoarece majoritatea utilizatorilor nu asteapta mai mult de 3 secunde pana cand se incarca un website. Drept urmare, cel mai bine ar fi sa folosesti fisiere care sa nu aiba dimensiunile prea mari. Desi procesul de schimbare al rezolutiei necesita timp, acesta poate fi efectuat in mod automat cu ajutorul unui plugin. Un alt lucru pe care-l poti face prin intermediul unui plugin este sa setezi incarcarea doar in momentul in care utilizatorul are fisierul in fata.

Cat de importante sunt imaginile pe serverul de gazduire web?

Indiferent ce fel de website detii, imaginile pe care le incarci in server sunt importante, deoarece acestea aduc trafic si contribuie la experienta utilizatorilor. Urmeaza pasii de mai sus pentru a le putea optimiza in mod corespunzator!