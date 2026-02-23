EDUCATIEACTUALITATE

33 de elevi de la școli de agenți își fac stagiul de practică la IPJ Neamț

de Vlad Bălănescu

33 de elevi de la Școlile de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina și „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca își desfășorată, în perioada 23 februarie – 24 iulie stagiul de practică la IPJ Neamț.

Activitatea (…) are ca scop aprofundarea cunoștințelor dobândite în cadrul instituției de formare și dezvoltarea competențelor profesionale necesare privind munca de poliție.33 de elevi de la școli de agenți își fac stagiul de practică la IPJ Neamț

Alături de polițiști cu experiență, pe durata stagiului, elevii vor participa la activități practice, având oportunitatea de a-și îmbogăți experiența și de a descoperi noi perspective pentru viitoarea lor carieră”, precizează comunicatul IPJ Neamț.

Aceeași sursă menționează că, printre cei care fac stagiul de practică în Neamț se numără și un campion de Kickboxing și karate, Vodă Ioan Damian. „Acesta practică kickboxing încă de la vârsta de 5 ani, demonstrând perseverență, disciplină și spirit competitiv.

De-a lungul timpului, a obținut rezultate remarcabile: Campion European la kickboxing, Vicecampion Mondial la karate, Vicecampion Internațional la karate și Vicecampion Balcanic la kickboxing. Performanțele sale sportive reflectă ambiția și determinarea care îl motivează și în alegerea carierei de polițist, valori esențiale în activitatea de menținere a ordinii și siguranței publice”, se precizează în comunicatul IPJ.

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
