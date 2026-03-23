31 martie, termen-limită pentru firmele din regiunea Nord-Est: declararea regimului microîntreprinderilor

Firmele din regiunea Nord-Est trebuie să respecte până la data de 31 martie inclusiv un termen fiscal esențial: declararea aplicării sau ieșirii din sistemul de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor.

Obligația este prevăzută de Codul fiscal și vizează toate societățile din județele Moldovei – Bacău, Neamț, Iași, Suceava, Vaslui și Botoșani – care fie îndeplinesc condițiile pentru a aplica acest regim, fie nu se mai încadrează și trebuie să treacă la impozitul pe profit.

Pentru firmele care optează pentru impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, termenul de 31 martie este decisiv pentru stabilirea regimului fiscal aplicabil în anul în curs. În cazul anului 2026, una dintre condițiile esențiale este depunerea situațiilor financiare anuale până la această dată.

În același timp, societățile care au pierdut statutul de microîntreprindere pe parcursul anului trecut sunt obligate să notifice ieșirea din sistem până la 31 martie inclusiv a anului fiscal următor. Situațiile care pot duce la această schimbare includ modificări în structura capitalului social sau intrarea în proceduri de dizolvare și lichidare.

Regimul microîntreprinderilor presupune respectarea unor condiții clare, printre care faptul că societatea trebuie să aibă capitalul social deținut de persoane private și să nu fie înregistrată în proceduri de încetare a activității.

Transmiterea mențiunilor către ANAF se face exclusiv online, prin completarea formularului 700, disponibil pe platforma e-guvernare.ro, document prin care se actualizează vectorul fiscal al firmei.

Pentru mediul de afaceri din regiunea Nord-Est, termenul de 31 martie rămâne unul de referință în calendarul fiscal, iar respectarea lui este esențială pentru evitarea erorilor de încadrare și a eventualelor sancțiuni.

Z.C.

