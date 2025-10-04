Neamț. Podul de la Tupilați dădea în 2022 senzația că stătea în aer. Atunci, autoritățile ziceau că nu sunt probleme majore. Acum, anunță demolarea și construirea unui pod nou.
Podul de la Tupilați va fi dărâmat și reconstruit. Imagini care demonstrează de ce
