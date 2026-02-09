ACTUALITATENEAMȚSOCIAL

26 de studenți ai Academiei de Poliție și masteranzi, în stagiu practic la IPJ Neamț

de Popa Denisa

În această perioadă, Inspectoratul de Poliție Județean Neamț găzduiește un stagiu de practică la care participă 26 de studenți, 24 ai Academiei de Poliție și 2 masteranzi, aflați în diferite etape ale formării profesionale. Programul reunește 8 studenți din anul I, 11 studenți din anul II, 2 din anul III și 3 din anul IV.

„Pentru studenții din anul I, stagiul reprezintă prima întâlnire cu realitățile profesiei, dincolo de cursuri și manuale – o etapă de observare, adaptare și înțelegere a rolului polițistului în comunitate. Cei din anii mai mari au ocazia să aprofundeze cunoștințele deja dobândite, să participe activ la activități specifice și să își dezvolte deprinderile necesare muncii operative”, au declarat reprezentanții IPJ Neamț.

Pe durata practicii, participanții sunt îndrumați de polițiști cu experiență, iau parte la activități curente și se familiarizează cu responsabilitățile profesiei, modul de lucru operativ și importanța lucrului în echipă. Stagiul urmărește consolidarea competențelor profesionale, dar și formarea unei perspective realiste asupra provocărilor și exigențelor meseriei de polițist.

Foto: IPJ Neamț

