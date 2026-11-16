26 de percheziții în Suceava și Caraș-Severin pentru trafic de droguri, inclusiv cocaină – plasarea se făcea fără contact direct

Procurorii DIICOT au pus în aplicare 26 de mandate de percheziție în mai multe locații din județele Suceava și Caraș-Severin. Descinderile din 16 noiembrie au loc într-un dosar penal cu acuze de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de mare risc și efectuarea de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive. „Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, începând cu prima parte a anului 2026, pe raza municipiului Caransebeș și a localităților învecinate s-au constituit și s-au dezvoltat două grupări de criminalitate organizată, formate din peste 20 de membri, în scopul obținerii unor sume importante de bani prin comercializarea drogurilor de mare risc și a produselor susceptibile de a avea efecte psihoactive”, conform DIICOT.

Cercetările au stabilit cele două grupuri infracționale, deși distincte din punct de vedere al componenței și organizării, colaborau în vederea efectuării unor schimburi de droguri și facilitării distribuției acestora către consumatori, liderii fiind specializați în comercializarea unor categorii diferite de substanțe, respectiv cocaină, în cazul uneia dintre grupări, și alte droguri sintetice de mare risc și produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, în cazul celeilalte.

„Primul grup infracțional organizat s-a cristalizat începând cu primăvara anului 2026, fiind specializat în distribuirea drogurilor de mare risc și a substanțelor susceptibile de a avea efecte psihoactive, membrii acestuia acționând cu precădere pe raza municipiului Caransebeș, unde au dezvoltat o rețea extinsă de distribuție stradală. Aprovizionarea cu substanțe interzise era asigurată de lider, care procura inclusiv din state din vestul Europei substanțe active utilizate la prepararea drogurilor, prin intermediul unor comenzi efectuate online”, mai arată sursa citată.

Acesta a coordonat activitatea de distribuție, realizată în principal prin metoda „dead drop”, care presupunea plasarea drogurilor în locații prestabilite și comunicarea coordonatelor acestora către cumpărători, după confirmarea efectuării plății, evitându-se astfel contactul direct dintre distribuitori și consumatorii finali. Totodată, liderul grupării a comercializat personal droguri către anumiți clienți considerați de încredere, în timp ce ceilalți membri au îndeplinit diferite roluri, precum distribuirea stradală a drogurilor, protejarea activității infracționale, recuperarea sumelor de bani datorate, dar și înlăturarea concurenței.

Cea de-a doua grupare infracțională s-a dezvoltat progresiv începând cu jumătatea anului 2026, fiind specializată în distribuirea drogurilor de mare risc, în special cocaină. Liderul acesteia, a avut un rol central în organizarea și coordonarea activității de distribuție, atât pentru segmentul vânzătorilor stradali, cât și în comercializarea directă a drogurilor către propria clientelă, formată îndeosebi din persoane cu disponibilități financiare ridicate.

La nivelul grupării, ceilalți membrii din eșalonul inferior au desfășurat activități de distribuire directă a drogurilor către consumatori, adoptând măsuri de precauție în ceea ce privește identificarea și selectarea potențialilor cumpărători, pentru reducerea riscului de descoperire a activităților infracționale. „Totodată, cercetările au evidențiat existența unor relații de colaborare între membrii celor două grupări de criminalitate organizată constând în achiziționarea și schimbul de droguri de mare risc și substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive, în vederea comercializării ulterioare către consumatori”, mai spun anchetatorii.

Pe parcursul investigațiilor au fost identificați și alți făptuitori care, fără a face parte din structura celor două grupuri infracționale organizate, au desfășurat activități de distribuire a drogurilor, aprovizionându-se de la membrii acestora și comercializând ulterior substanțele interzise în propriile cercuri relaționale. Activitățile de distribuție s-au extins inclusiv pe raza municipiului Reșița, fiind identificate persoane care utilizau, la rândul lor, metoda „dead drop” pentru comercializarea drogurilor