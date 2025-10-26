26-27 octombrie 2025.Două sărbători importante pentru credincioșii ortodocși din România

În zilele de 26 și 27 octombrie, credincioșii ortodocși din România marchează două sărbători importante: Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir și Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, cunoscut și sub numele de Basarabov, Ocrotitorul Bucureștilor.

26 octombrie: Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir. Viața și martiriul

Sfântul Dimitrie s-a născut în secolul al III-lea în Tesalonic, într-o familie de nobili creștini. După moartea tatălui său, care era guvernator al cetății, Dimitrie i-a succedat în funcție. Într-o perioadă de persecuții împotriva creștinilor sub împăratul Maximian Galeriu, el a ales să își mărturisească deschis credința și a predicat creștinismul în rândul cetățenilor, atrăgând astfel mânia autorităților romane.

Arestat și închis, Sfântul Dimitrie a continuat să fie un sprijin pentru creștini. În temniță, l-a binecuvântat pe tânărul Nestor, care, pentru a pune capăt luptelor sângeroase, dorea să înfrunte în arenă pe gladiatorul Lie, cunoscut pentru cruzimea sa și pentru uciderea creștinilor. Cu rugăciunile și binecuvântarea Sfântului Dimitrie, Nestor l-a învins pe Lie. Drept represalii, împăratul a ordonat execuția ambilor: Nestor a fost decapitat, iar Dimitrie a fost străpuns cu sulițele.

Mirul tămăduitor

După moartea sa, mormântul Sfântului Dimitrie a devenit cunoscut pentru mirul tămăduitor care izvora din el. Numeroase persoane au mărturisit vindecări și minuni în urma rugăciunilor făcute la moaștele sale. Biserica ridicată în cinstea lui în Tesalonic a devenit un important loc de pelerinaj.

Pentru credincioșii din România, Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir este venerat ca un ocrotitor al celor aflați în suferință și ca un mijlocitor puternic în fața lui Dumnezeu. În multe biserici din țară, credincioșii participă la slujbe speciale și se roagă pentru sănătate și ajutor în diverse încercări ale vieții.

27 octombrie: Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor. De la Basarabi la București

Sfântul Dimitrie cel Nou s-a născut în secolul al XIII-lea în satul Basarabi, pe teritoriul actual al Bulgariei, lângă râul Lom. Provenind dintr-o familie simplă, a ales încă din tinerețe calea monahismului, retrăgându-se într-o peșteră unde a dus o viață de asceză și rugăciune. Se spune că timp de mulți ani a trăit în post și rugăciune, dedicându-se în totalitate slujirii lui Dumnezeu.

Potrivit tradiției, înainte de a trece la cele veșnice, Sfântul Dimitrie s-a așezat între două lespezi de piatră, pe malul râului Lom, fiind acoperit în timp de apa râului. Trupul său a rămas neputrezit și a fost descoperit în mod miraculos după mulți ani. Legenda spune că Sfântul i s-a arătat în vis unei fetițe bolnave, spunându-i că se va vindeca dacă părinții ei vor scoate trupul său din apă. După ce moaștele au fost recuperate, fetița s-a vindecat, iar vestea despre minunile Sfântului s-a răspândit.

Cum au ajuns moaștele în București. Ocrotitorul Capitalei

În timpul războiului ruso-turc (1768-1774), generalul rus Piotr Saltîkov a luat moaștele Sfântului cu intenția de a le duce în Rusia. La insistențele mitropolitului Grigorie al II-lea al Țării Românești și ale credincioșilor români, generalul a acceptat să lase moaștele în Țara Românească, iar în anul 1774 acestea au fost aduse și așezate în Catedrala Mitropolitană din București, unde se află și astăzi.

Sfântul Dimitrie cel Nou este considerat ocrotitorul Bucureștilor. Credincioșii au mărturisit numeroase vindecări și ajutor primit în urma rugăciunilor adresate Sfântului. De-a lungul timpului, în momente de cumpănă precum epidemii, secetă sau alte calamități, moaștele sale au fost scoase în procesiune pe străzile orașului:

Din porunca domnitorului Ioan Vodă Caragea, moaștele au fost purtate prin București pentru a se pune capăt epidemiei de ciumă cunoscută sub numele de „Ciuma lui Caragea”. Relatările istorice, precum cele ale colonelului Dimitrie Papazoglu, menționează că după procesiune, numărul îmbolnăvirilor a început să scadă semnificativ.

În anul 1827, într-o perioada de secetă, în timpul domnitorului Grigore Ghica, moaștele au fost scoase în procesiune pentru a se ruga pentru ploaie într-o perioadă de secetă. Credincioșii s-au rugat, iar în scurt timp, ploaia mult așteptată a venit.La fel, în 1831 pe timpul epidemia de holeră, la cererea generalului rus Pavel Kiseleff, moaștele au fost purtate prin oraș în speranța opririi epidemiei de holeră. Potrivit mărturiilor contemporane, după această procesiune, epidemia a început să se retragă.

Pelerinajul anual

Anual, în preajma zilei de 27 octombrie, mii de pelerini din întreaga țară vin la București pentru a se închina la racla cu sfintele moaște. Pelerinajul de Sfântul Dimitrie cel Nou este unul dintre cele mai importante evenimente religioase din România, transformând Catedrala Mitropolitană într-un loc de rugăciune și speranță pentru zeci de mii de credincioși.

Semnificația celor două sărbători

Sărbătorile din 26 și 27 octombrie dedicate Sfântului Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir și Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou sunt momente cu o însemnătate specială pentru credincioșii ortodocși din România. Ele oferă ocazia de a comemora viețile a doi sfinți care, prin faptele și credința lor, au lăsat o amprentă puternică în spiritualitatea creștină.

Fie că este vorba despre curajul și credința Sfântului Dimitrie Izvorâtorul de Mir, care a preferat martiriul în locul lepădării de Hristos, sau despre viața de asceză și rugăciune a Sfântului Dimitrie cel Nou, care continuă să fie un ocrotitor al Bucureștilor, ambii sfinți rămân modele de credință și dăruire pentru credincioșii de astăzi.

La mulți ani tuturor celor care poartă numele Dimitrie și tuturor credincioșilor care se încred în mijlocirea acestor sfinți!

ZCH