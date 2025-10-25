25 octombrie, ziua cea mai lungă din an: la noapte trecem la ora de iarnă

În noaptea de 25 spre 26 octombrie România trece la ora de iarnă, iar ceasurile vor fi date înapoi cu oră, astfel că ora 04:00 devine ora 03.00. În acest fel dormim mai mult cu o oră, iar 25 octombrie devine cea mai lungă zi a anului în curs. Trecerea de la ora de vară la cea de iarnă are loc în ultima sâmbătă a lunii octombrie și se realizează în weekend pentru a reduce efectele asupra programului zilnic. Următoarea schimbare a orei va fi la finalul lunii martie, când se va trece la ora de vară. În ultimul weekend al lui Mărțișor vom dormi mai puțin cu o oră, iar atunci procesul este invers, ora 03:00 va deveni ora 04:00 și va fi cea mai scurtă zi din an.

Decalajul de o oră, în funcție de sezon urmărește să beneficiem cât mai mult de lumina naturală. Deși de-a lungul timpului au fost numeroase discuții pentru renunțarea la acest proces și păstrarea orei normale, cel puțin în țara noastră acest lucru nu s-a întâmplat, deși multe alte state au încetat să mai aplice această măsură. Important de menționat este faptul că trecerea de la ora de vară la ora de iarnă nu modifică mersul trenurilor de călători .

(G. S.)