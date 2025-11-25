25 noiembrie: Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor. Peste 4.000 de cazuri de violență domestică în Neamț în 2025

25 noiembrie este marcată în toată lumea ca fiind Ziua internațională pentru eliminarea violenței asupra femeilor. Este un prilej de a atrage atenția asupra abuzurilor, iar DGASPC Neamț se alătură demersului iluminând sediul administrativ al instituției în portocaliu, culoare simbol a acestei zile.

Datele oficiale relevă faptul că de la începutul anului în județul Neamț au fost înregistrate mii de cazuri de violență domestică. „În primele 10 luni ale anului 2025, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au intervenit la 4.262 de sesizări din sfera violenței domestice din care 4.086 semnalate prin S.N.U.A.U. 112, fiind emise 409 ordine de protecție provizorii. În aceeași perioadă au fost constatate 38 de încălcări ale măsurilor dispuse prin ordinele de protecție provizorii, fiind reținute 20 de persoane”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Violența domestică este una dintre cele mai răspândite încălcări ale drepturilor omului din lume. „Violența domestică rămâne una dintre cele mai dureroase realități ale societății noastre. Nicio persoană nu ar trebui să trăiască prizonieră în propria viață, sub presiunea fricii. Avem însă puterea să schimbăm acest lucru. Îi încurajăm pe toți să fie atenți, solidari și empatici. Să ofere o mână de ajutor, un semn că victima nu este singură. Să semnaleze abuzul, să sprijine, să nu întoarcă privirea. Fiecare gest contează, fiecare voce ridicată împotriva violenței poate salva o viață!“, a declarat Cristina Păvăluță, director general al DGASPC Neamț.

În cadrul instituției funcționează Locuința Protejată Venus, un serviciu care gestionează anual zeci de sesizări legate de violența domestică. De la deschiderea din 2020 și până în prezent, 290 de victime ale violenței domestice au primit servicii și sprijin din partea DGASPC Neamț, cea mai tânără beneficiară având 17 ani, iar cea mai în vârstă, 60 de ani. În acest an au primit găzduire în Locuința Protejată Venus 12 victime, dintre care 11 au fost însoțite de copii minori, în total 25 de copii. Pentru alte 11 victime rămase în comunitate au fost acordate servicii de consiliere psihologică și consiliere vocațională și de suport pentru găsirea unui loc de muncă, câteva dintre ele fiind găzduite și în Centrul Maternal, atunci când în Locuința Protejată Venus nu erau locuri disponibile.

Victimele violenței domestice au la dispoziție linia telefonică gratuită 0800.500.333 și pot apela numărul unic de urgență 112 dacă viața și sănătatea sunt în pericol.

FOTO: DGASPC Neamț