Numărul nou de cazuri de coronavirus, la nivel național a început să crească, raportat la săptămânile anterioare, tendință care se manifestă în majoritatea statelor lumii. Specialiștii din sănătate avertizează în continuare despre pericolul unui „val 4 al pandemiei” în condițiile în care varianta Delta a COVID-19 devine din ce în ce mai răspândită.

Conform raportului Grupului de Comunicare Strategică de astăzi, 3 august, în ultimele 24 de ore în regiunea de dezvoltare Nord Est au fost confirmate 24 de noi cazuri de coronavirus:

Bacău – 6 cazuri;

Botoșani – un caz;

Iași – 12 cazuri;

Neamț – 1 caz;

Suceava 4 cazuri;

Vaslui – niciun caz.

La nivel național, în ultimele 24 de ore au fost confirmate 233 de cazuri noi de coronavirus, în creștere față de săptămânile anterioare, dar încă departe de cifrele înregistrate în perioada de vârf a pandemiei.

Secretarul de stat Raed Arafat a tras luni un semnal de alarmă privind răspândirea variantei Delta: „Noi am tot spus, am tot recomandat, atenţie mare la transmiterea virusului SARS-CoV-2, clar că lumea este într-o fază în care nu mai crede sau cel puţin crede că e OK situaţia. Noi vedem o creştere mare în Europa, vedem o creştere la noi, încă mai mică. Toate semnalele ştiinţifice arată că varianta Delta este mai uşor de transmis, dar persoanele vaccinate sunt mai protejate. Dacă se îmbolnăvesc, nu fac formă gravă a bolii, dar în acelaşi timp sunt studii care încă nu au concluzii finale, dar spun că este posibil ca severitatea şi ajungerea la spital şi la Terapie Intensivă este mai mare decât ce a fost în variantele anterioare”.

