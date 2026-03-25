23 de percheziții în domeniul silvic, de Ziua Pădurilor

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție anunță o operațiune la nivel național în domeniul silvic, „marcând” atât Ziua Internațională, cât și Ziua Națională a Pădurilor.

„Operațiunea constă în efectuarea a 23 de percheziții la domiciliile administratorilor unor persoane juridice, la sediile sociale, depozitele de materiale lemnoase, precum și punctele de lucru ale mai multor operatori economici implicați în exploatarea și comercializarea materialului lemnos. Operațiunea se desfășoară în cadrul mai multor dosare penale complexe, care vizează infracțiuni din domeniul silvic, informatic și economic, inclusiv tăierea fără drept de arbori, furtul de arbori, falsificarea documentelor și diferențele între stocurile fizice de materiale lemnoase și cele scriptice înregistrate în sistemul SUMAL 2.0, urmărindu-se identificarea eventualelor acte de punere în valoare sau avize de însoțire a materialului lemnos care ar fi fost utilizate cu încălcarea legii”, conform unui comunicat al Parchetului General

Acțiunea are ca obiectiv destructurarea mecanismelor infracționale ce acționează pe întreg lanțul de exploatare, transport, depozitare și valorificare a masei lemnoase. Descinderile imobiliare au loc simultan în județele Suceava, Bistrița-Năsăud, Arad, Hunedoara, Harghita și Caraș-Severin, și vizează identificarea tuturor persoanelor implicate în lanțul infracțional, de la angajați ai ocoalelor silvice și operatori economici, până la intermediari și beneficiari ai materialului lemnos exploatat ilegal, precum și verificarea echipamentelor și dispozitivelor de marcare utilizate în exploatarea forestieră și a oricăror mijloace informatice sau documente contabile care ar putea releva existența unor evidențe paralele sau operațiuni ilicite. Prin ridicarea și evaluarea acestor mijloace de probă, se urmărește reconstituirea întregului circuit al masei lemnoase până la valorificarea acesteia.

„Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție reafirmă prin operațiunea de astăzi importanța protecției patrimoniului forestier național, necesitatea respectării legislației silvice și a combaterii exploatărilor ilegale, precum și prevenirea evaziunii fiscale asociate circuitului masei lemnoase. Precizăm că percheziţia domiciliară este un procedeu probatoriu reglementat de Codul de procedură penală, în vederea descoperirii și strângerii probelor necesare soluţionării cauzei, care nu poate,în nici o situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, mai arată sursa citată.

