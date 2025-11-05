23 de percheziții în 8 județe: sunt vizați și membrii unui partid politic – ancheta este coordonată de DNA Iași

După perchezițiile anunțate în dimineața de 5 noiembrie de Parchetul General (amănunte aici) și Direcția Națională Anticorupție a efectuat în aceeași zi 23 de descinderi imobiliare în 8 județe ale țării. Ancheta este coordonată de Serviciul teritorial Iași al DNA iar procurorii cercetează fapte de corupție, suspecte fiind mai multe persoane fizice, parte din acestea fiind membre ale unui partid politic.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, de către persoane fizice (unele dintre ele membri în cadrul unui partid politic), a unor infracțiuni de corupție și asimilate infracțiunilor de corupție. În cursul zilei de 05 noiembrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 23 de locații situate pe raza județelor Iași, Dolj, Vaslui, Ilfov, București, Prahova, Hunedoara și Timișoara, la domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale”, conform unui comunicat al Direcției Naționale Anticorupție.

Potrivit presei centrale, ar fi vizat un om de afaceri din Vaslui care a intenționat să evite sancțiunile după ce la ferma sa de pui s-ar fi descoperit salmonella. Fănel Bogos, care deține compania Vanbet, ar fi fost ridicat și dus la audieri după ce, împreună cu persoanele din anturajul său ar fi dorit înlocuirea conducerii DSV (amănunte aici). Se pare că ar fi în atenția procurorilor DNA și șeful unei formațiuni politice din Vaslui. Anchetatorii beneficiază de sprijin din partea Brigăzii Speciale de Intervenție „Vlad Țepeș” a Jandarmeriei București, Grupării de Jandarmi Mobile Bacău „Alexandru cel Bun”, Grupării de Jandarmi Mobile „Frații Buzești” Craiova, Grupării de Jandarmi Mobile „Glad Voievod” Timișoara. „Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare”, mai arată sursa citată.