Magistrații din cadrul Tribunalului Neamț s-au pronunțat în dosarul grupării acuzată că a plasat pe piață bancnote de 100 și 50 de euro contrafăcute. Cei șase bărbați au primit pedepse care însumează 22 de ani de detenție. Cinci dintre ei au fost condamnați la sancțiuni cu executare între 5 ani și o lună și 3 ani și 4 luni de închisoare, iar un altul are 2 ani și 11 luni, cu suspendarea executării. Prin aceeași sentință s-a dispus confiscarea a circa 1.110 de bancnote contrafăcute de 100 de euro și alte peste 430 de bancnote de 50 de euro măsluite, acestea urmând a fi distruse. Decizia instanței de fond nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Bacău.

Acuzații trebuie să achite despăgubiri către mai multe persoane înșelate, cea mai mare fiind de peste 230.000 lei, aproape 50.000 euro. „-admite în parte acțiunea civilă formulată de partea civilă D. V., în sensul că: admite acțiunea civilă cu privire la daunele materiale și, în consecință, obligă în solidar inculpații V. E. B., Ş.V. A., M. V. M. și M.I. la plata către aceasta a sumei de 231.000 lei (echivalent al sumei de 46.200 euro), reprezentând contravaloare prejudiciu material”, conform Tribunalului Neamț. Pentru acoperirea prejudiciului și a cheltuielilor judiciare a fost menținut sechestrul asigurator pe niște autoturisme.

Gruparea a fost destructurată în urmă cu mai bine de doi ani, pe 30 mai 2023 când DIICOT a anunțat 19 percheziții domiciliare în Neamț, Iași și Galați. În cauză erau acuze de grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, falsificare de monedă și punerea în circulație de valori falsificate. Conform actelor de urmărire penală faptele au avut loc în perioada ianuarie – februarie 2023. La descinderi anchetatorii au găsit peste 100.000 de euro contrafăcuți (amănunte aici).

