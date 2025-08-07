Până la ora 11:30, 21 de persoane au primit îngrijiri medicale la Mănăstirea Sihăstria, unde are loc Slujba de Proclamare a Canonizării Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa. Din fericire, niciuna dintre acestea nu a necesitat transportul la spital.

Pentru buna desfășurare a evenimentului și pentru siguranța credincioșilor prezenți, pompierii nemțeni sunt mobilizați în teren cu forțe și mijloace considerabile. La fața locului acționează echipaje de pompieri cu autospeciale de stingere din cadrul Detașamentelor Târgu-Neamț și Piatra-Neamț, echipaje SMURD, inclusiv o autospecială pentru transport personal și victime multiple (ATPVM), precum și un punct medical avansat. De asemenea, intervenția este sprijinită de un punct de comandă, două microbuze, cinci autoturisme de serviciu, 35 de cadre militare și 18 voluntari din programul „Salvator din pasiune”.

Pe lângă efectivele ISU, la locul evenimentului se află forțe de intervenție din partea Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț și Serviciului de Ambulanță Județean Neamț, care asigură măsurile de ordine și suportul medical.

Slujba de canonizare a celor doi mari duhovnici ai Ortodoxiei Române, Cuvioșii Paisie și Cleopa, a adunat un număr impresionant de credincioși, iar autoritățile sunt în continuare mobilizate pentru a gestiona în siguranță desfășurarea evenimentului.

Imagini de la slujbă puteți vedea aici.

Denisa POPA

Foto: ISU Neamț