20 noiembrie – Ziua Internațională a Drepturilor Copilului: clădirea DGASPC Neamț se colorează în albastru

de Sofronia Gabi

20 noiembrie - Ziua Internațională a Drepturilor Copilului: clădirea DGASPC Neamț se colorează în albastruDe Ziua Internațională a Drepturilor Copilului, pe 20 noiembrie sediul central al DGASPC Neamț va fi iluminat în albastru, simbol al protecției și al solidarității cu toți copiii lumii. Acțiunea este mai mult decât o manifestare vizuală – este un angajament public pentru o lume în care drepturile copiilor sunt respectate și apărate în mod real. Prin acest gest, DGASPC Neamț transmite un mesaj clar: fiecare copil are dreptul de a fi protejat, iubit și ascultat. Culoarea albastră va lumina pentru toți copiii lumii – o lumină a respectului, a speranței și a unei copilării trăite în siguranță.

20 noiembrie nu este doar o dată în calendar, ci un moment în care privim cu recunoștință spre copii și spre drepturile lor. Este o zi care ne invită să reflectăm la felul în care putem contribui, fiecare dintre noi, la o lume mai dreaptă și mai blândă pentru ei. Copiii trebuie să știe că au dreptul la respect, la iubire, la visuri îndrăznețe și la un viitor luminos. Le dorim tuturor o copilărie frumoasă, plină de încredere, curaj și bucurie!”, a declarat Cristina Păvăluță, director general al DGASPC Neamț.

Convenția privind Drepturile Copilului, un document esențial care a schimbat modul în care societatea privește copilăria, a fost adoptată pe 20 noiembrie 1989 de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite. România s-a numărat printre primele țări care au semnat și ratificat Convenția, asumându-și angajamentul de a garanta copiilor șanse egale, siguranță și respect. Adoptată acum mai bine de trei decenii, Convenția ONU pentru Drepturile Copilului a consacrat ideea că fiecare copil este o persoană cu drepturi proprii, nu doar un beneficiar de protecție. Documentul garantează accesul la educație, sănătate, familie și participare activă în viața comunității, dar și protecția împotriva violenței, abuzului și discriminării. Prin recunoașterea copiilor ca participanți activi în viața socială, Convenția promovează valori precum demnitatea, echitatea și ascultarea vocii fiecărui copil.

