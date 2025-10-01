2 milioane de metri cubi de lemn pentru foc de la Romsilva pentru populație – achiziția se poate face și online

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva oferă și în acest an lemn pentru foc, iar populația are la dispoziție aproximativ 2 milioane de metri cubi de lemn. Potrivit datelor oficiale prețul de bază este similar cu cel practicat anul trecut. „În primele opt luni ale acestui an, Romsilva a vândut direct populației 1.214.251 metri cubi de lemn pentru foc, cu 10% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, la prețul mediu de 286 de lei pe metrul cub, fără TVA. Menționăm că, în acest an, regimul TVA aplicat lemnului pentru foc a fost modificat. Din stocurile existente și lucrările de recoltare, estimăm că în cursul anului 2025 unitățile Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva vor oferi populației aproximativ 2 milioane de metri cubi de lemn pentru încălzire, volum menținut constant în ultimii ani”, anunță Romsilva.

În funcție de specie, sortiment și condițiile de livrare, prețul variază între 150 lei/metru cub și 600 lei/metru cub, în cazul lemnului livrat din depozite. Persoanele fizice interesate trebuie să se adreseze ocoalelor silvice din zona de domiciliu iar în funcție de stocurile disponibile și de numărul de solicitări, acestea îi vor îndruma pe cumpărători către locațiile sau depozitele unde există lemn de foc disponibil. Oferta actuală de lemn de foc a unităților Romsilva și prețurile de vânzare pot fi consultate pe site-ul www.rosilva.ro, la secțiunea Publicitate anunțuri – Disponibil lemn pentru foc.

Cetățenii pot solicita informații și direct de la personalul silvic din teren, pădurari, șefi de districte, maiștri, tehnicieni sau gestionari. Cererea de cumpărare se poate face prin depunerea unei solicitări la ocolul silvic sau prin adresarea directă către gestionarii de masă lemnoasă. Unele ocoale silvice asigură, la cerere și contracost, transportul la domiciliu, precum și servicii precum secționarea sau despicarea lemnului. În anumite subunități se comercializează și lemn de foc vrac, în saci sau paletizat.

„În premieră, Romsilva oferă lemn pentru foc și prin magazinul online romsilva.store, facilitând astfel accesul populației mai ușor la această resursă. Romsilva recomandă tuturor cumpărătorilor, indiferent de proveniența lemnului, să solicite documentele legale de proveniență, respectiv avizul de însoțire, factura fiscală sau bonul fiscal”, mai arată sursa citată. Regia Națională a Pădurilor – Romsilva administrează aproximativ 4,2 milioane de hectare de păduri proprietatea publică a statului, precum și alte păduri aflate în diverse forme de proprietate, pe baze contractuale. Toate pădurile statului aflate în administrarea Romsilva sunt certificate pentru management forestier durabil, conform standardelor internaționale.