Vaslui. 2 gospodării distruse de un TIR scăpat de sub control

Un vehicul de mare tonaj a făcut prăpăd în două gospodării din localitatea Berezeni, județul Vaslui. TIR-ul scăpat de sub control a distrus o casă, gardul celeilalte și două autoturisme. Accidentul a avut loc în zorii zilei de 8 august și a fost anunțat prin apel la numărul unic de urgență 112, fiind înregistrat în dispecerat în jurul orei 05:45. Pentru misiune au fost alocate o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD, încadrate cu opt militari din cadrul Secției de pompieri Huși.

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„Ajunși la locul evenimentului, pompierii au constatat că un TIR a intrat în curțile a doi cetățeni, provocând distrugeri materiale. Singura victima a fost șoferul care a produs accidentul, acesta fiind transportat la spital cu traumatism cranio-facial și escoriații la nivelul membrelor”, conform ISU Vaslui.

Pagubele produse au fost însemnate. La o gospodărie au fost distruse gardul de la drum, un autoturism marca Renault, parte din locuință (bucătărie și baie), iar la cealaltă au fost dislocate o parte din gardul de la drum și luneta unui autoturism Volkswagen Polo. Urmează ca polițiștii rutieri să stabilească cauzele și condițiile care au determinat producerea accidentului.

FOTO: ISU Vaslui

(G. S.)