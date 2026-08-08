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Vaslui. 2 gospodării distruse de un TIR scăpat de sub control

de Sofronia Gabi

Un vehicul de mare tonaj a făcut prăpăd în două gospodării din localitatea Berezeni, județul Vaslui. TIR-ul scăpat de sub control a distrus o casă, gardul celeilalte și două autoturisme. Accidentul a avut loc în zorii zilei de 8 august și a fost anunțat prin apel la numărul unic de urgență 112, fiind înregistrat în dispecerat în jurul orei 05:45. Pentru misiune au fost alocate o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și o ambulanță  SMURD, încadrate cu opt militari din cadrul Secției de pompieri Huși.

Ajunși la locul evenimentului, pompierii au constatat că un TIR a intrat în curțile a doi cetățeni, provocând distrugeri materiale. Singura victima a fost șoferul care a produs accidentul, acesta fiind transportat  la spital cu traumatism cranio-facial și escoriații la nivelul membrelor”, conform ISU Vaslui.

2 gospodării distruse de un TIR scăpat de sub control

Pagubele produse au fost însemnate. La o gospodărie au fost distruse  gardul de la drum, un autoturism marca Renault, parte din locuință (bucătărie și baie), iar la cealaltă au fost dislocate o parte din gardul de la drum și luneta unui autoturism Volkswagen Polo. Urmează ca polițiștii rutieri să stabilească cauzele și condițiile care au determinat producerea accidentului.Vaslui. 2 gospodării distruse de un TIR scăpat de sub control

FOTO: ISU Vaslui

(G. S.)

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
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