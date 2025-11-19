19 noiembrie – Ziua mondială de prevenire a abuzului și violenței împotriva copiilor

Pe 19 noiembrie este marcată în toată lumea Ziua mondială de prevenire a abuzului și violenței împotriva copiilor. Cu acest prilej, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț încheie campania intitulată generic „19 Zile de Activism pentru Prevenirea Violenței și Abuzurilor împotriva Copiilor și Tinerilor”, derulată în parteneriat cu FICE România (Federația Internațională a Comunităților Educative). Timp de trei săptămâni, zeci de specialiști, cadre didactice, psihologi și voluntari au participat la acțiuni menite să încurajeze empatia, respectul și implicarea comunității în protejarea celor mici. În 31 de școli din județul Neamț, în centre de plasament și în comunități rurale, au fost organizate ateliere, jocuri educative și sesiuni de informare pentru cadre didactice și părinți.

Datele centralizate de DGASPC Neamț în primele zece luni din 2025 arată o creștere a cazurilor grave de abuz asupra copiilor. În perioada analizată s-au înregistrat 541 de situații de abuz asupra copiilor, cu 5 mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai multe cazuri au fost de neglijare – 219 copii afectați, în creștere față de anul trecut. Alarmant este și numărul abuzurilor sexuale, care aproape s-a dublat, ajungând la 81. S-au înregistrat 58 de abuzuri fizice, 81 de abuzuri emoționale, 24 de situații de exploatare prin muncă și un caz de trafic de minori. Pe de altă parte, s-a constatat o scădere a numărului de copii dispăruți, de la 30 la 24, și o diminuare a abuzurilor instituționale, semn al unei monitorizări mai riguroase.

Ca urmare a acestor situații, DGASPC Neamț a propus instituirea unor măsuri de protecție în regim de urgență pentru 78 de copii, (cu 10 mai mulți decât în 2024), care au ajuns fie în centre rezidențiale, fie în asistență maternală.

„Nu cifrele ne dor cel mai tare, ci poveștile din spatele lor. Din păcate, în spatele statisticilor se află un copil care a suferit, o familie care nu a știut să ofere siguranță și un sistem care a intervenit rapid. Ne îngrijorează creșterea numărului de abuzuri sexuale și a neglijării, forme de violență care distrug încrederea copilului în lume. Prevenirea începe în fiecare casă, în fiecare școală, în fiecare comunitate. Nu putem vorbi despre un viitor sănătos fără copii protejați. DGASPC Neamț acționează prompt atunci când vorbim de suferința copiilor și rămâne partenerul celor care aleg să spună «NU violenței»”, a declarat Cristina Păvăluță, directorul general al DGASPC Neamț.

În cadrul ediției din acest an, campania „19 Zile de Activism” a ajuns în peste 30 de unități școlare și centre de protecție, unde au fost implicați peste 1.000 de copii și tineri nemțeni. Mesajul central al activităților a fost „Respectul începe cu noi. Copilăria nu trebuie atinsă de violență”. Cazurile de abuz, neglijare sau exploatare pot fi semnalate la numărul unic național 119 – Telefonul Copilului, disponibil non-stop, sau direct la DGASPC Neamț.

FOTO: DGASPC Neamț