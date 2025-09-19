170 de bilete de tratament prin Casa de Pensii Neamț – pentru 16 nu au fost doritori

Casa Județeană de Pensii Neamț anunță că, pentru a paisprezecea serie de tratament balnear, a primit 170 bilete. Marea majoritate, 154, au fost alocate automat în stațiunile Covasna, Bălțătești, Amara, Căciulata, Eforie Nord, Felix, Herculane, Lacu Sărat, 1Mai – Oradea, Mangalia, Nicolina, Neptun, Târgu Ocna, Saturn, Sarata Monteoru, Tușnad și Vatra Dornei. Au rămas disponibile, pentru că nu au fost solicitări, 16 bilete din care șapte la Amara, câte două la Buziaș și Neptun, unul la Sărata Monteoru și patru la Căciulata.

Lista cererilor aprobate poate fi verificată atât la sediile Casei Județene de Pensii Neamț din Piatra Neamț și Roman, cât și pe pagina de internet a instituției. De asemenea, tot pe pagina de internet se regăsesc afișate și cererile neaprobate care au intrat în verificare pentru această serie, conform opțiunilor exprimate de către solicitanți. „Reamintim ca ridicarea biletelor de tratament balnear alocate se va realiza numai după informarea telefonică, la data stabilită, de luni până vineri, între orele 8:30 – 13:00. Informații privind modul de acordare al biletele de tratament pot fi solicitate și telefonic la numărul de telefon 0233.211353 sau la adresa de e-mail: [email protected]”, conform unui comunicat al Casei Județene de Pensii Neamț.

Biletele primite de CJP Neamț au fost alocate integral mai ales în sezonul estival, beneficiarii fiind mai interesați de acestea decât de seriile care au loc în primăvara sau toamna. Așa se face că până la această dată la instituție au fost depuse 4.763 de cereri de acordare a unui bilet de tratament balnear pentru acest an. Dar în primele treisprezece serii au fost valorificate numai 2.094 bilete de tratament.

