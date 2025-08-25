Pompierii nemțeni au avut un sfârșit de săptămână încărcat, în perioada 22-24 august, fiind solicitați la 164 de evenimente care au necesitat intervenția serviciilor profesioniste și voluntare pentru situații de urgență.

Cele mai multe dintre acestea au fost cazuri medicale, 146 de urgențe asistate de echipajele SMURD, dintre care 7 executate de echipajele de terapie intensivă mobilă. De asemenea, salvatorii au acționat pentru stingerea a două incendii, au desfășurat șase misiuni de asistență a persoanelor, șase acțiuni de protecție a comunităților (la accidente rutiere, evenimente publice, exerciții sau recunoașteri), două misiuni pirotehnice și au răspuns la alte două situații de urgență.

Printre misiunile la care au luat parte salvatorii nemțeni se numără următoarele.

Vineri, 22 august, la ora 16:25, un bărbat de 56 de ani a fost rănit după ce a căzut în pădurea Cazaci, din comuna Tarcău. Acesta a fost preluat cu leziuni la nivelul membrului inferior stâng, fiind transportat cu targa până la ambulanță și dus la spital.

Tot pe 22 august, în zona Valea Viei din municipiul Piatra Neamț, un bărbat a descoperit o ladă metalică ce conținea un pistol și sute de cartușe din Al Doilea Război Mondial. Pirotehnicienii au ridicat în total 847 de cartușe și un pistol de semnalizare degradat, toate transportate în siguranță pentru a fi distruse ulterior.

În aceeași zi, la ora 19:40, un bărbat de 52 de ani a fost salvat de pompieri după ce a căzut într-un beci adânc de doi metri, în satul Izvoare, comuna Dumbrava Roșie. Victima a fost preluată de echipajul SMURD și transportată la spital.

Pe 23 august, un localnic din satul Arămoaia, comuna Tupilați a găsit o bombă de aruncător de calibru 120 mm pe un drum forestier. Muniția a fost ridicată de echipa pirotehnică și depozitată în siguranță.

Tot pe 23 august, pompierii au deblocat accesul într-o locuință de pe strada Plevnei, din municipiul Roman, unde o femeie de 32 de ani a fost găsită în interior, având nevoie de îngrijiri medicale.

Denisa POPA

Foto: ISU Neamț