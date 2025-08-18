Casa Județeană de Pensii Neamț anunță că a primit alocarea pentru a douăsprezecea serie de tratament balnear, fiind vorba de 157 de bilete. Din acestea 151 au fost alocate automat în stațiunile Covasna, Bălțătești, Amara, Buziaș, Călimănești, Căciulata, Eforie Nord, Felix, Herculane, Lacu Sărat, 1Mai – Oradea, Olănești, Pucioasa, Târgu Ocna, Slănic Moldova, Saturn, Sărata Monteoru, Tușnad, Vatra Dornei și Nicolina. Au rămas disponibile 6 bilete pentru stațiunea Amara. Nemțenii care au prins bilet în această serie trebuie să știe că data de intrare în stațiune este 31 august.

Lista cererilor aprobate poate fi verificată atât la sediile Casei Județene de Pensii Neamț din Piatra Neamț și Roman, cât și pe pagina de internet a instituției. De asemenea, pe pagina de internet se regăsesc afișate și cererile neaprobate care au intrat în verificare pentru acesta serie – conform opțiunilor exprimate de către solicitanți. „Reamintim ca ridicarea biletelor de tratament balnear alocate se va realiza numai după informarea telefonică, la data stabilită, de luni până vineri, între orele 8:30 – 13:00. Informații privind modul de acordare al biletele de tratament pot fi solicitate și telefonic la numărul de telefon 0233.211353 sau la adresa de e-mail: [email protected] ”, anunță Casa Județeană de Pensii Neamț.

De menționat este faptul că de la începutul acestui an și până acum, la Casa Județeană de Pensii Neamț au fost înregistrate 4.606 de cereri de acordare a unui bilet de tratament balnear. În primele unsprezece serii de tratament balnear au fost valorificate 1.687 de bilete. Până acum pensionarii preferau să plece la tratament în sezonul estival, astfel că în lunile reci rămâneau bilete disponibile. Acum, în plin sezon, nu s-a dat nici un bilet pentru stațiunea Amara.

