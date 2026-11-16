156 de milioane pentru 248 de milioane cerute de fermierii afectați: ce se întâmplă cu banii pentru seceta din 2025

Schema de ajutor pentru culturile de porumb și floarea-soarelui afectate de seceta din 2025 s-a închis cu o cerere mai mare decât banii disponibili. La nivel național, 53.930 de fermieri au cerut 248 de milioane de lei, iar bugetul este de 155,4 milioane. Rezultatul: toți vor primi mai puțin decât au calculat. În medie, un fermier a cerut aproximativ 4.600 de lei, iar, dacă bugetul se împarte egal, ar primi în jur de 2.900 (calcul orientativ, pentru că sumele reale diferă în funcție de suprafață și grad de afectare). Din 865.991 de hectare declarate, 716.894 sunt calamitate, adică aproximativ 83%. Bugetul acoperă aproape 63% din sprijinul solicitat.

Ce s-a schimbat în modalitatea de calcul și care sunt termenii și condițiile

Ministerul Agriculturii spune că a schimbat metoda de calcul, pentru ca fermierii să nu mai fie dezavantajați. A fost eliminată aplicarea dublă a procentului de calamitate. Suma se stabilește acum prin raportare directă la suprafața determinată de APIA în 2025. Sprijinul maxim este de 333 de lei pe hectar, pentru un grad de afectare de 90–100%, și scade proporțional până la 30%. MADR va comunica APIA coeficientul de reducere după centralizare și verificări, iar plățile se fac până la 31 decembrie 2026. Ministrul Barbu a spus că „echipele MADR și APIA finalizează ultimele verificări”.