154 de ani de la nașterea lui Traian Vuia, pionier al aviației mondiale

Se împlinesc astăzi, 17 august, 154 de ani de la nașterea lui Traian Vuia, inventator român și unul dintre pionierii aviației mondiale. Numele său a rămas în istoria aeronauticii prin experimentele realizate la începutul secolului al XX-lea și, mai ales, prin zborul din 18 martie 1906, de la Montesson, în apropiere de Paris.

Importanța acelui zbor a constat în faptul că aparatul „Vuia nr. 1”, prevăzut cu roți, a rulat pe o suprafață plană și s-a desprins de la sol folosind propriile mijloace de bord. Frații Wright realizaseră primele zboruri motorizate încă din 1903, cu un aparat care pornea de pe o șină de lansare. Vuia a demonstrat astfel posibilitatea decolării de pe o suprafață plană a unui aeroplan prevăzut cu roți și dotat cu propriile sisteme de propulsie și decolare.

Copilăria, studiile și primele preocupări tehnice

Traian Vuia s-a născut la 17 august 1872, în Banat, în satul Surducu Mic, din comuna Bujor, care astăzi poartă numele inventatorului. A urmat școala primară la Bujor și Făget, iar între 1884 și 1892 a studiat la liceul din Lugoj. Interesul pentru mecanică și pentru zbor a apărut încă din copilărie, când construia zmeie și urmărea modul în care acestea se mențineau în aer.

După absolvirea liceului, în 1892, a plecat la Budapesta și s-a înscris la Politehnică, la secția mecanică. Dificultățile financiare l-au determinat să renunțe după un an la aceste cursuri și să urmeze Dreptul, lucrând în același timp în birouri de avocatură pentru a-și asigura veniturile. La 6 mai 1901 și-a obținut doctoratul în Științe Juridice. Preocuparea pentru tehnică a continuat, iar după revenirea la Lugoj a început să lucreze la proiectul unui aparat mai greu decât aerul, pe care îl numea „aeroplan-automobil”.

În 1902, Vuia a plecat la Paris, unul dintre centrele cercetărilor aeronautice ale epocii, unde a căutat sprijin pentru construirea aparatului său. În februarie 1903 a înaintat Academiei de Științe din Paris un memoriu în care își prezenta proiectul și principiile de funcționare ale aparatului. În același an a solicitat brevetarea „aeroplanului-automobil”, brevetul francez fiind acordat la 17 august 1903.

„Vuia nr. 1” și zborul din 18 martie 1906

Aparatul cunoscut sub numele de „Vuia nr. 1” a fost construit în 1905, iar primele experimente au început la sfârșitul aceluiași an. La 18 martie 1906, pe terenul de la Montesson, după o rulare de aproximativ 50 de metri, aparatul pilotat de Traian Vuia s-a desprins de sol și a parcurs în aer aproximativ 12 metri, la o înălțime de circa un metru. Inventatorul și-a continuat experimentele, iar în 1907 aparatul „Vuia nr. 2” a realizat zboruri pe distanțe mai mari, ajungând la aproximativ 70 de metri. În anii următori, Vuia s-a preocupat și de zborul vertical și a construit două elicoptere experimentale.

Implicarea publică și moștenirea inventatorului

Traian Vuia a avut și o activitate publică legată de cauza românilor din Transilvania și Banat. În timpul Primului Război Mondial s-a implicat în organizațiile românilor aflați la Paris și a participat la susținerea intereselor românești în perioada Conferinței de Pace. La 27 mai 1946 a fost ales membru de onoare al Academiei Române. S-a întors definitiv în România în 1950 și a murit la București, la 3 septembrie același an. A fost înmormântat în Cimitirul Bellu.

Numele său este purtat astăzi de Aeroportul Internațional Timișoara și de comuna în care s-a născut. Muzeul „Traian Vuia” din județul Timiș păstrează documente, fotografii și machete legate de activitatea inventatorului și de aparatele construite de acesta.

Alexandru Andrieș

Foto: Wikimedia Commons