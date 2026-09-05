150 de milioane de euro pentru stocarea energiei: toate firmele din România pot depune proiecte până la 30 octombrie

Ministerul Energiei pune la dispoziția întreprinderilor din România o finanțare totală de 150 milioane de euro pentru dezvoltarea instalațiilor autonome de stocare a energiei electrice în baterii. Apelul este deschis firmelor de orice dimensiune și este finanțat din Fondul pentru modernizare.

Depunerea proiectelor se face între 1 septembrie și 30 octombrie 2026, prin platforma MySMIS2021. Beneficiari pot fi microîntreprinderile, IMM-urile, companiile mari și firmele nou-înființate, cu condiția să îndeplinească cerințele schemei de ajutor de stat și să aibă activități aferente diviziunii CAEN 35 înscrise în actul constitutiv.

Pentru firmele nou-create, este obligatoriu un capital social subscris și vărsat de minimum 100.000 de lei.

Programul susține investițiile în instalații noi de stocare în baterii, independente de centralele de producție, dar conectate la rețeaua de distribuție sau transport. Sunt eligibile cumpărarea echipamentelor și lucrările de construcție necesare punerii în funcțiune.

Pragul minim al proiectului este de 1 MW putere instalată, iar bateria trebuie să poată încărca sau descărca la puterea nominală pentru cel puțin două ore. Această condiție înseamnă o capacitate minimă de 2 MWh pentru o instalație de 1 MW.

Sprijinul financiar poate fi de maximum 69.000 euro pentru fiecare MWh de stocare instalat și nu poate depăși 15 milioane de euro pe companie. Ajutorul de stat poate acoperi până la 100% din costurile eligibile.

Investițiile trebuie finalizate în maximum patru ani de la semnarea contractelor. În contextul presiunilor tot mai mari asupra sistemului energetic și al dezvoltării producției din surse regenerabile, noile capacități de stocare pot ajuta la preluarea surplusului de energie și la stabilizarea rețelei în perioadele cu producție redusă.

Apelul de proiecte se derulează în condițiile stabilite prin: schema de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor în dezvoltarea instalațiilor autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice, cu finanțare din Fondul pentru modernizare, aprobată prin Ordinul ministrului energiei nr. 745/16.07.2026, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 610 din 27 iulie 2026, conform Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a finanțării din Fondul pentru modernizare – Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea instalațiilor autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice, cu finanțare din Fondul pentru modernizare, aprobat prin Ordinul ministrului energiei nr. 915/14.08.2026. (Z.H.)