Bilanț tragic pe drumurile publice din Neamț unde, în urma unor evenimente grave 15 persoane și-au pierdut viața în primele șapte luni din anul în curs. Informațiile au fost anunțate în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc pe 4 septembrie la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. „În perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2025, în județul Neamț s-au produs 384 accidente de circulație, mai mult cu 31, soldate cu 15 persoane decedate, 71 rănite grav și 428 de persoane rănite ușor”, a declarat subcomisarul de poliție Daniel Novac, din cadrul Serviciului Rutier al IPJ Neamț. Defalcat, din numărul total de evenimente rutiere, 77 au fost grave, iar cele mai multe, 307, au fost accidente ușoare.

Principalele cauze generatoare ale accidentelor grave sunt aceleași ca de fiecare dată și pe primul loc sunt abaterile săvârșite de bicicliști – 12 accidente în perioada analizată. În top trei urmează abaterile pietonilor și viteza excesivă sau neadaptată la condițiile de drum, cu câte 11 evenimente. Alte cauze care duc la producerea evenimentelor nedorite sunt neacordarea de prioritate vehiculelor, conducere fără permis de conducere și abaterile săvârșite de conducătorii de trotinete, ultimele două cu câte 6 evenimente de la începutul anului până la început de august. „Ca element de noutate în statistica acestei perioade îl constituie accidentele rutiere în care au fost implicați conducătorii de trotinete electrice, categorie de participanți la trafic din ce în ce mai numeroasă, vulnerabilă și expusă riscului de vătămare corporală gravă”, a mai adăugat subcomisarul Novac.

Comparativ cu perioada similară a anului trecut, se constată că numărul accidentelor rutiere grave este pe un trend descendent, fiind înregistrate scăderi în privința numărului de persoane decedate, mai puțin cu 10. În funcție de locul unde au avut loc accidentele grave, cele mai multe – 21, au fost pe drumurile naționale, pe drumurile județene și comunale s-au produs 40 accidente grave, iar pe străzile din municipii și orașe au fost 16 accidente rutiere.

Oamenii legii au identificat și sectoarele de drum unde au loc cele mai multe evenimente nedorite, iar pe primele locuri sunt DN 15C (Piatra Neamț – Târgu Neamț) și DN 15B (care leagă orașul Târgu Neamț de DN2), fiecare cu câte 5 accidente în perioada vizată, apoi DN 2 – E85 care și-a căpătat renumele de drumul morții și DN 15D (de la Piatra Neamț spre Bacău) – cu câte 3 accidente (amănunte aici, aici și aici).

(G. S.)